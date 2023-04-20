Yeni hoca da çare olmadı! Galibiyeti unutan Trabzonspor, Sivas'ta neye uğradığını şaşırdı

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Sivasspor'a konuk olan Trabzonspor, yeni teknik direkör Nenad Bjelica ile ilk maçına çıktı. Bordo-mavili ekip öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

MARKOVIC PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Trazbzonspor, 11'inci dakikada devre arasında takıma dahil olan Lazar Markovic ile öne geçti.

SAIZ DOUBLE YAPTI

Ev sahibi Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan ve 58. dakikada Samu Saiz, 37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve uzatma dakikalarında Caicedo attı.

LARSEN HASTANEYE KALDIRILDI

Mücadelenin 22'inci dakikasında Stryger Larsen, Hakan Arslan'a yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi ve Danimarkalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Penaltıya sebep olan Larsen rakibinin düştüğü sırada ayak tabanının yüzüne gelmesi sonucu kanlar içinde yerde kaldı. Saha içinde ilk müdahalesi yapılan Larsen, sedyeyle kenara getirildi ve ambulansa alınıp hastaneye götürüldü. Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre tecrübeli futbolcu, yaşadığı travma nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun genel durumunun iyi olduğu ve çekilen tomografisinin temiz çıktığı ifade edildi.

BJELİCA KÖTÜ BAŞLADI

Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçına çıkan Trabzonspor, sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve Hırvat çalıştırıcı dönemine kötü başladı.