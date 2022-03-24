Yapma bunu Uğurcan! A Milli Takım'ın Portekiz'den yediği gole tepkiler çığ gibi

A Milli Takım, Portekiz deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kaparken, defansta yapılan basit hatalar dikkat çekti. Özellikle 2. golde Jota'nın bomboş bırakılması ve Uğurcan Çakır'ın kapattığı köşeye gelen topu çıkaramaması sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu.

UĞURCAN ÇAKIR KAPATTIĞI KÖŞEDEN YEDİ

Otavio'nun attığı ilk golde adeta savunmamız uyurken, 2. gol de Uğurcan Çakır'ın kapattığı köşeden ağlarımızla buluştu. Sosyal medyada Ay-Yıldızlı ekibin defanstaki görüntüsü tepki çekerken, kapattığı köşeden gol yiyen Uğurcan Çakır'a da bir hayli eleştiri geldi.

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1

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