Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka sistemi Grok, dünya futbolunun en iyi atmosfere sahip stadyumlarını belirledi. Givemesport tarafından paylaşılan listeye göre Türkiye'den Galatasaray'ın RAMS Park'ı ve Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu da dünyanın en özel futbol atmosferleri arasında yer aldı.

GIVEMESPORT YAPAY ZEKA LİSTESİNİ PAYLAŞTI

Yapay zeka, stadyumların büyüklüğünden ziyade taraftar etkisi, akustik yapı, atmosfer yoğunluğu ve futbol kültürüne katkı gibi faktörleri değerlendirerek sıralamayı oluşturdu.

TÜRKİYE'DEN İKİ STADYUM DÜNYA DEVLERİ ARASINDA

Listede Türkiye'den iki stadyum yer aldı:

Galatasaray – RAMS Park (5. sıra)

Beşiktaş – Tüpraş Stadyumu (13. sıra)

Bu iki stat, Anfield (Liverpool), Signal Iduna Park (Dortmund) ve La Bombonera (Boca Juniors) gibi futbol mabedlerinin arasında yer aldı.

Liste şöyle;

20- PARC DES PRINCES

Kapasite: 48 bin

Takım: Paris Saint-Germain

Konum: Paris (Fransa)

19- KAHİRE ULUSLARARASI STADYUMU

Kapasite: 75 bin

Takım: Al Ahli ve Zamalek

Konum: Kahire (Mısır)

18- ROMA OLİMPİYAT STADYUMU

Kapasite: 70 bin

Takım: Roma ve Lazio

Konum: Roma (İtalya)

17- IBROX STADYUMU

Kapasite: 50 bin

Takım: Rangers

Konum: Glasgow (İskoçya)

16- DE KUIP STADYUMU

Kapasite: 47 bin 500

Takım: Feyenoord

Konum: Rotterdam (Hollanda)

15- SAN MAMES STADYUMU

Kapasite: 53 bin

Takım: Athletic Bilbao

Konum: Bilbao (İspanya)

14- ST. JAMES PARK

Kapasite: 52 bin

Takım: Newcastle United

Konum: Newcastle-upon-Tyne (İngiltere)

13- TÜPRAŞ STADYUMU

Kapasite: 41 bin

Takım: Beşiktaş

Konum: İstanbul (Türkiye)

12- KARAISKAKIS STADYUMU

Kapasite: 33 bin

Takım: Olympiakos

Konum: Pire (Yunanistan)

11- WOJSKA POLSKIEGO STADYUMU

Kapasite: 33 bin

Takım: Legia Varşova

Konum: Varşova (Polonya)

10- LUZ STADYUMU

Kapasite: 65 bin

Takım: Benfica

Konum: Lizbon (Portekiz)

9- DRAGAO STADYUMU

Kapasite: 50 bin

Takım: Porto

Konum: Porto (Portekiz)

8- DIEGO ARMANDO MARADONA STADYUMU

Kapasite: 54 bin

Takım: Napoli

Konum: Napoli (İtalya)

7- RAJKO MITIC STADYUMU

Kapasite: 55 bin

Takım: Kızılyıldız

Konum: Belgrad (Sırbistan)

6- MONUMENTAL STADYUMU

Kapasite: 84 bin

Takım: River Plate

Konum: Buenos Aires (Arjantin)

5- RAMS PARK

Kapasite: 52 bin

Takım: Galatasaray

Konum: İstanbul (Türkiye)

4- CELTIC PARK

Kapasite: 60 bin

Takım: Celtic

Konum: Glasgow (İskoçya)

3- SIGNAL IDUNA PARK

Kapasite: 81 bin

Takım: Borussia Dortmund

Konum: Dortmund (Almanya)

2- ANFIEL STADYUMU

Kapasite: 61 bin

Takım: Liverpool

Konum: Liverpool (İngiltere)

1- LA BOMBONERA STADYUMU