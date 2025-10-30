Haberler

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Sosyal medya platformu X'in yapay zekâ sistemi Grok, dünya futbolunun en iyi atmosfere sahip stadyumlarını belirledi. Listeye göre Türkiye'den Galatasaray'ın RAMS Park'ı 5. sırada, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu ise 13. sırada yer aldı.

  • Sosyal medya platformu X'in yapay zeka sistemi Grok, dünyanın en iyi atmosfere sahip 20 futbol stadyumunu belirledi.
  • Türkiye'den Galatasaray'ın RAMS Park'ı listede 5. sırada, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu ise 13. sırada yer aldı.
  • Listede La Bombonera Stadyumu 1. sırada, Anfield Stadyumu 2. sırada ve Signal Iduna Park 3. sırada bulunuyor.

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka sistemi Grok, dünya futbolunun en iyi atmosfere sahip stadyumlarını belirledi. Givemesport tarafından paylaşılan listeye göre Türkiye'den Galatasaray'ın RAMS Park'ı ve Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu da dünyanın en özel futbol atmosferleri arasında yer aldı.

GIVEMESPORT YAPAY ZEKA LİSTESİNİ PAYLAŞTI

Yapay zeka, stadyumların büyüklüğünden ziyade taraftar etkisi, akustik yapı, atmosfer yoğunluğu ve futbol kültürüne katkı gibi faktörleri değerlendirerek sıralamayı oluşturdu.

TÜRKİYE'DEN İKİ STADYUM DÜNYA DEVLERİ ARASINDA

Listede Türkiye'den iki stadyum yer aldı:

  • Galatasaray – RAMS Park (5. sıra)
  • Beşiktaş – Tüpraş Stadyumu (13. sıra)

Bu iki stat, Anfield (Liverpool), Signal Iduna Park (Dortmund) ve La Bombonera (Boca Juniors) gibi futbol mabedlerinin arasında yer aldı.

Liste şöyle;

20- PARC DES PRINCES

  • Kapasite: 48 bin
  • Takım: Paris Saint-Germain
  • Konum: Paris (Fransa)

19- KAHİRE ULUSLARARASI STADYUMU

  • Kapasite: 75 bin
  • Takım: Al Ahli ve Zamalek
  • Konum: Kahire (Mısır)

18- ROMA OLİMPİYAT STADYUMU

  • Kapasite: 70 bin
  • Takım: Roma ve Lazio
  • Konum: Roma (İtalya)

17- IBROX STADYUMU

  • Kapasite: 50 bin
  • Takım: Rangers
  • Konum: Glasgow (İskoçya)

16- DE KUIP STADYUMU

  • Kapasite: 47 bin 500
  • Takım: Feyenoord
  • Konum: Rotterdam (Hollanda)

15- SAN MAMES STADYUMU

  • Kapasite: 53 bin
  • Takım: Athletic Bilbao
  • Konum: Bilbao (İspanya)

14- ST. JAMES PARK

  • Kapasite: 52 bin
  • Takım: Newcastle United
  • Konum: Newcastle-upon-Tyne (İngiltere)

13- TÜPRAŞ STADYUMU

  • Kapasite: 41 bin
  • Takım: Beşiktaş
  • Konum: İstanbul (Türkiye)

12- KARAISKAKIS STADYUMU

  • Kapasite: 33 bin
  • Takım: Olympiakos
  • Konum: Pire (Yunanistan)

11- WOJSKA POLSKIEGO STADYUMU

  • Kapasite: 33 bin
  • Takım: Legia Varşova
  • Konum: Varşova (Polonya)

10- LUZ STADYUMU

  • Kapasite: 65 bin
  • Takım: Benfica
  • Konum: Lizbon (Portekiz)

9- DRAGAO STADYUMU

  • Kapasite: 50 bin
  • Takım: Porto
  • Konum: Porto (Portekiz)

8- DIEGO ARMANDO MARADONA STADYUMU

  • Kapasite: 54 bin
  • Takım: Napoli
  • Konum: Napoli (İtalya)

7- RAJKO MITIC STADYUMU

  • Kapasite: 55 bin
  • Takım: Kızılyıldız
  • Konum: Belgrad (Sırbistan)

6- MONUMENTAL STADYUMU

  • Kapasite: 84 bin
  • Takım: River Plate
  • Konum: Buenos Aires (Arjantin)

5- RAMS PARK

  • Kapasite: 52 bin
  • Takım: Galatasaray
  • Konum: İstanbul (Türkiye)

4- CELTIC PARK

  • Kapasite: 60 bin
  • Takım: Celtic
  • Konum: Glasgow (İskoçya)

3- SIGNAL IDUNA PARK

  • Kapasite: 81 bin
  • Takım: Borussia Dortmund
  • Konum: Dortmund (Almanya)

2- ANFIEL STADYUMU

  • Kapasite: 61 bin
  • Takım: Liverpool
  • Konum: Liverpool (İngiltere)

1- LA BOMBONERA STADYUMU

  • Kapasite: 54 bin
  • Takım: Boca Juniors
  • Konum: Buenos Aires (Arjantin)
