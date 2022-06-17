Yamaç paraşütçüleri, Bursa ve Erzincan'da yarışacak
AA - Fatih Çakmak - Spor
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Yamaç paraşütü sporcuları, Bursa Kupası ve Erzincan Hedef Yarışması'nda mücadele edecekler.
Yamaç paraşütü sporcuları, Bursa Kupası ve Erzincan Hedef Yarışması'nda mücadele edecekler.
Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24-26 Haziran tarihlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde "Bursa Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe Uçuşu Yarışması" düzenlenecek.
Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'da aynı tarihlerde Erzincan'da gerçekleştirilecek.
AA / Fatih Çakmak - Spor