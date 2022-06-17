Yamaç paraşütçüleri, Bursa ve Erzincan'da yarışacak Yamaç paraşütü sporcuları, Bursa Kupası ve Erzincan Hedef Yarışması'nda mücadele edecekler. Yamaç paraşütü sporcuları, Bursa Kupası ve Erzincan Hedef Yarışması'nda mücadele edecekler. Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24-26 Haziran tarihlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde "Bursa Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe Uçuşu Yarışması" düzenlenecek. Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'da aynı tarihlerde Erzincan'da gerçekleştirilecek. AA / Fatih Çakmak - Spor Erzincan Türkiye Bursa Spor Haberler

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