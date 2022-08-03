Yalova spor haberleri | Yalova'da 7. Balkan Güreş Turnuvası başladı

Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) tarafından düzenlenen 7. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası, 200 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Kuzey Makedonya'dan sporcuların katıldığı 7. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası, 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Yalova Belediyesi'nin desteklediği turnuvanın açılış töreninde konuşan Bal-Göç Derneği Yalova Şube Başkanı ve Yalova Güreş İl Temsilcisi Lütfi Özgür, akraba bağı olan Balkan ülkeleriyle böyle bir turnuvanın düzenlendiğini dile getirdi. Turnuvaya yoğun katılım olduğunu ifade eden Özgür, "Anavatanımızda güreş nasıl ata sporu ise tüm Balkan ülkelerinde de ata sporudur. Bu vesileyle altyapı ve küçük yaştaki çocuklarımızın hem kötü alışkanlıklardan korumak hem ülkeler arası diyaloğun sağlanması ve ata sporumuzun gelişmesi adına Yalova'da böyle bir turnuva düzenliyoruz" dedi.

Pandemi nedeniyle turnuvalara 2 yıl ara verdiklerini kaydeden Özgür, 2 gün sürecek turnuvada yarın kadınlar müsabakalarının yapılacağını belirtti.

Özgür, Vali Muammer Erol'a katkılarından dolayı da teşekkür plaketi verdi.

Tunaboylular ve Deli Ormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Süleyman Ulusoy, bu tür turnuvaların önemine vurgu yaptı.

Turnuvanın açılış programına Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumu Asbaşkan Ali Kayalı, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, Yalova İl Gençlik ve Spor Müdürü Salih Kılıç, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da katıldı. - YALOVA