Yalıkavakspor Kadınlar Avrupa Kupası'nda tur atladı

Fırat AKAY / BODRUM,

AVRUPA Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen Kadınlar Avrupa Kupası'nda Portekiz'in ADA Sao Pedro do Sul takımını eleyen Yalıkavakspor büyük sevinç yaşadı. Evinde oynadığı karşılaşmaların ilkini 4 gol farkla 27-23 kaybeden Bodrum ekibi, rövanşı 5 gol farkla 30-25 kazanıp rakibini saf dışı bıraktı. Avrupa Kupası karşılaşmalarına iyi hazırlandıklarını belirten Antrenör Kıvanç Özcan, "THF Süper Ligi'nde iyi bir ivme ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı almamız takımın motivasyonunu oldukça yüksek tutuyor. Avrupa Kupası kapsamında karşılaştığımız rakip oldukça genç ve güçlü bir rakip. İlk maçı kaybettik, ikinci maçta ise gerekeni yaptık. Sakatlanan oyuncularımız oldu. Ancak deneyimli oyuncularımızın kararlı mücadesi ile ikinci maçı 5 farkla kazanarak tur atlayan taraf olduk. Tüm oyuncularımı tebrik ederim" dedi.