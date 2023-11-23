Yalıkavak Hentbolcuları Milli Takıma Seçildi

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası'nda Son 16 Turu'nda Yenimahalle Belediyesi ile eşleşen Yalıkavak'tan 5 hentbolcu A Milli Takım'a seçilirken, 2 oyuncu da A2 Milli Takımı'na davet edildi. A Milli Takım, EHF EURO 2024 eleme maçları öncesi Ankara'da kasım ayı sonuna kadar Tunus Milli Takımı ile 1-6 Aralık'ta ise Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek.

Yalıkavak'tan A Milli Takım'a Kübra Sarıkaya, Ece Sözmen, Edanur Burhan, Yasemin Özgür ve Tuana Akman katılırken, Sude Karademir ve Gözde Seven ise A2 Milli Takımı oluşumu için 6-12 Aralık'ta yine Ankara'da gerçekleşecek tarama kampına dahil edildi.