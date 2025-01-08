Yağlı Güreş Ligi 2024 Sezonu Ödül Töreni Düzenlendi

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 sezonunda dereceye giren pehlivanlar ödüllerine kavuştu.

Hilton Mall of İstanbul'da düzenlenen etkinliğe Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ile ligde yer alan bazı il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı.

Tüm geleneksel sporları yaygınlaştırmak istediklerini söyleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yağlı güreşin lig sayesinde daha iyi noktaya geleceğini ifade ederek "Eminim ki yağlı güreş başta olmak üzere birçok geleneksel sporumuzu yayacağız. Tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Bu yapılanma sürecinde zaman zaman zorlanmalar oldu, olacaktır da. Tüm paydaşlarımızla bu sporu daha iyi noktaya taşımak için her şeyi yapacağız. Eminim ki kısa zamanda yağlı güreşi çok daha iyi bir noktaya getireceğiz." diye konuştu.

Geleneksel sporların yaygınlaşması için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti:

"Başkan İbrahim Türkiş ve ekibine huzurlarınızda takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ligin ilk sponsoru olan Tarık Bey'e de teşekkür ediyorum. Geleneksel güreşler endüstri içinde ihmal edilen bir alan olduğu için yerel yönetimler bunun hep destekçisi oldular. Biz konfederasyon olarak 10. yılımıza giriyoruz. Dünyadaki tüm geleneksel sporların yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026 yılı Dünya Göçebe Oyunları'nı Kırgızistan'da organize edeceğiz. 4 yılda bir gerçekleştirilecek Büyük Etnospor Organizasyonu için çalışmalara başladık. İlkini en erken 2027'de yapabileceğimizi tahmin ediyoruz. Geleneksel sporların güçlenmesinin dünya için kıymetli olduğunu her ortamda anlatıyoruz. Dünyada toplumlar kendi kültürlerini rahatça temsil etmek istiyorlar. Biz de buna yardımcı olmak istiyoruz. Türkiye'de geleneksel sporların altyapısının güçlü olduğunu biliyoruz."

İbrahim Türkiş: "Ata sporumuzun güzelliğini bir kere daha ortaya koyacağız"

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, yola çıktıklarında yeniliklerin öncüsü olacaklarını söylediğini hatırlatarak, "Biz bu yola çıktığımızda bir söz vermiştik. Yağlı güreş ve geleneksel güreşte bambaşka yeniliklerin öncüsü olacağız dedik. 2024, 2023'ten çok daha güzel dolu. İnşallah 2025 de 2024'ten çok daha güzel olacak. Bu anlamda bize her zaman çok büyük destek olan Dünya Etnospor Konfederasyonu başkanımıza ve tüm belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni çok daha ileri götürmeyi hedeflediklerini söyleyen Türkiş, şöyle devam etti:

"Özellikle finans anlamında sıkıntı çeken belediyelerimiz için taşın altına elimizi koyacağız. Bu sezondan itibaren tüm hakem ücretlerini artık federasyon olarak biz karşılayacağız. Kırkpınar'da da çok ciddi adımlar atacağız. Bu anlamda baş pehlivanlarımız Kırkpınar'a katılma hakkı elde etmişse onları ödüllendireceğiz. Bu toplantıyı eğlenceli bir şekilde yapalım istiyorduk. Filistin'de yaşadığımız insanlık katliamından dolayı bunu gerçekleştiremedik. İnşallah önümüzdeki seneye tüm dünya barış, huzur ve mutluluk içinde girer, kardeşlerimiz orada acı çekmez. Bizler de o güzel dünya içinde bu toplantıyı gerçekleştiririz."

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan da TGGF Başkanı İbrahim Türkiş'in her zaman yanında olacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kupa, plaket ve madalya takdimi gerçekleştirildi.

Ligde sezonun şampiyonu Enes Doğan, altın kemerini Bilal Erdoğan'ın elinden aldı.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.