Weecoins Kırklarelispor, Okan Derici ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Denizlispor'dan Okan Derici ile 2 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-beyazlı takım, takımın gücünü artırdıklarını belirtti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım, Denizlispor'dan Okan Derici ile sözleşme imzaladı.

Kırklarelispor Sportif Direktörü Murat Baytaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir dönem Kırklarelispor'da forma giyen Derici ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Derici'yi takıma tekrar dahil ettiklerini ifade eden Baytaroğlu, transferler ile takımın daha da güçlendirdiklerini kaydetti.

Baytaroğlu, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını bildirdi.