Weecoins Kırklarelispor, Okan Derici ile sözleşme imzaladı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Denizlispor'dan Okan Derici ile 2 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-beyazlı takım, takımın gücünü artırdıklarını belirtti.
TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-beyazlı takım, Denizlispor'dan Okan Derici ile sözleşme imzaladı.
Kırklarelispor Sportif Direktörü Murat Baytaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir dönem Kırklarelispor'da forma giyen Derici ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Derici'yi takıma tekrar dahil ettiklerini ifade eden Baytaroğlu, transferler ile takımın daha da güçlendirdiklerini kaydetti.
Baytaroğlu, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını bildirdi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Spor