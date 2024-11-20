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Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, boşanmaya hazırlandığı eşi Wanda Nara için sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Icardi, Nara'nın fotoğrafının yer aldığı paylaşımında "2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullandı. Arjantinli futbolcu, Wanda Nara'nın "Eşyalarımı almaya geldim" açıklamasından sonra ise bu paylaşımlarını kaldırdı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili sosyal medya hesabından peş peşe çok konuşulacak paylaşımlar yaptı.

"2 SAAT BOYUNCA BENİ TACİZ ETTİ"

Arjantinli futbolcu, Nara'nın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düştü. Icardi ayrıca hikayesinde Wanda Nara'nın bulunduğu bir video da paylaştı. Bu paylaşım, Galatasaraylı taraftarlar tarafından birçok etkileşim aldı.

İşte Icardi'nin o paylaşımları;

Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti

Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti

WANDA NARA'DAN CEVAP GELDİ

Icardi'nin bu paylaşımlarının ardından Wanda Nara'dan cevap geldi. Kendisi de bir video paylaşan Nara, "Avukatlara önceden uyarıyla; Gönüllü olarak ona verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi alıp gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın paylaşımı;

Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti

ICARDI PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Özel hayatlarıyla sıkça konuşulan ikilinin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Mauro Icardi de Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımları kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, daha önce de sarmaş dolaş görüntülendiği Arjantinli rapçi L-Gante ile canlı yayın dudak dudağa öpüşmüştü. İlk günden bu yana gündemden düşmeyen olayın ardından yaşanan gelişmeler de konuşulmaya devam ediyor.

Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Ne omurgasız çıktın sende be İcardi

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Haber YorumlarıSogun Nn:

iyyy tipe bak

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Para var, ün var ama kafa yok.

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Haber YorumlarıSerhat Arik:

Etme bulma dünyasi. Gün gelir baskasina yasattiklarini yasarsin gavardi efendi

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Haber YorumlarıDeniz Bakırtaş:

Karıda karı olsa. Ne yapıyo bu adama bu kadar tapmış buna.

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Haber Yorumlarıfeyz bozan:

ülkenin başka gündemi yok mu arkadaş ikide bir bunları haber yapıyorsunuz...

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Uyuşturucu gözlerde fer bırakmamış

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Arjantin'de bile kimsenin kaale almadığı herifleri, eziklik ve yabancı kompleksi yüzünden başımıza ilah yaptılar.. Gerçekten utanılacak haldeyiz.

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Haber Yorumlarıreel adam:

Yahu de yeter artık ne İkardiy miş Vanda naray miş be. Ülkede başka haber mi yok kaç gündür bunları veriyorsun. Yeter yahu.

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Haber Yorumlarımehmet adıgüzel:

wanda o sana sadece aşıkdı . bir erkegi daha yaktınız...

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