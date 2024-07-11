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Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi

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Geçtiğimiz ay boşanacakları söylentileriyle gündeme gelen Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti 3. kez bebek bekliyor.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel, 2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile dünya evine girmişti. Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan ve mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten bebek müjdesi geldi.

KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Zeynep Demirel 3. kez anne oluyor. Demirel'in dün yaptığı paylaşımda göbeğinin belirginleşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Dün 35. yaşını kutlayan güzel oyuncu "Bu defa hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet 35 oldum, gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi

Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi

Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Spor

Zeynep Demirel Volkan Demirel Bebek 3.Sayfa Magazin Yaşam Spor Haberler

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