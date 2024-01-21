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Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 16. hafta sonuçları

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Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası tamamlandı. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, liglerde alınan sonuçlar şu şekildedir...

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi:

Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Beşiktaş Ayos-PTT: 3-2

Nilüfer Belediyespor-Çukurova Belediyespor: 0-3

Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet: 1-3

Karayolları-Türk Hava Yolları: 0-3

Galatasaray Daikin-VakıfBank: 0-3

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi:

TÜRŞAD-Spor Toto: 3-1

Brand Group Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 2-3

Bigadiç Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Develi Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara: 1-3

Arkas Spor-Halkbank: 2-3

Kaynak: AA / Spor

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