Voleybol Ligi'nde 23. ve 22. hafta maçları
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23. hafta maçları yarın başlıyor. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 22. hafta maçları yarın ve pazar günü oynanacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23'üncü, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22'nci hafta maçları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Çukurova Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Adana ASKİ Atatürk)
3 Mart Pazar:
14.00 Kuzeyboru-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Aksaray Spor Salonu)
14.00 Karayolları-Galatasaray Daikin (Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)
15.00 Türk Hava Yolları - PTT (İstanbul Burhan Felek Vestel)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)
19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek Vestel)
Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Ziraat Bankkart-TÜRŞAD (Adilcevaz Bitlis)
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Alanya-Atatürk)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ordu Ünye)
16.30 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
3 Mart Pazar:
14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Cizre)