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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Atatürk VoleybolHakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat BüyükpamukçuCizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Andaç Kapan, Taha Erden, Hilmi Şahin, Ömer Furkan Dur)Hekimoğlu Global Connect Travel...

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Andaç Kapan, Taha Erden, Hilmi Şahin, Ömer Furkan Dur)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Mehmet Hacıoğlu, Nalobin (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Kadir Bircan, Esat Dalgıç, Uğur Kılınç)

Setler: 25-21, 16-25, 21-25, 25-19, 15-10

Süre: 127 dakika (32, 25, 27, 26, 17)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu ilk maçında Cizre Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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