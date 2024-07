Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, bu maç öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merih Demiral'a UEFA tarafından bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle verilen cezanın haksızlık olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Bu siyasi bir sembol değil. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. Ama bu bizi daha çok motive edecek" dedi.

"İLK 11'İN DEĞİŞMEZ İSMİ TAKIM RUHU"

Sözlerine "Biz tarihi yazmak için oynuyoruz. Yarın ki maça hazırız. Umarım devam ederiz" diyerek başlayan Montella, "En son haklı olduğumu herkese gösterdim. Her futbolcunun ruh hali, fiziksel hali aynı olmuyor. Bazen değişiklikler yapmak zorundayız. Bizim ilk 11'in değişmez ismi takım ruhu. Bunu her zaman sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"MERİH'E VERİLEN HAKSIZ CEZA BİZİ DAHA ÇOK MOTİVE EDECEK"

Avusturya maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen 2 maçlık ceza hakkında da konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. O yüzden haksızlık olduğunu bildiğimiz için de üzgünüz. Ama bu bizi daha çok motive edecek" açıklamasını yaptı.

"DAHA ÇOK MOTİVEYİZ"

Merih'e verilen cezanın adil olmadığını söyleyen Montella, "Siyasi bir hareket değildi o. Sadece doğru şekilde anlaşılmayan bir hareketti. Bu Türk gururunu dizginlemez. Biz daha arzulu bir şekilde sahaya çıkacağız. Herkes son derece motive olacaktır. Taraftar için de bu geçerli" dedi.

KADRO TERCİHİ ELEŞTİRİLERİNİ YANIT

Her maçın farklı bir stratejisi olduğunu belirten Vincenzo Montella, "Her zaman en iyi 11'i sahaya süremiyorsunuz. Her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Bu seviyeye geldiğinizde ideal 11 diye bir şey kalmıyor. Hocanın rolü her şeyin sorumluluğunu üstlenmektir. Bu yüzden eleştiriyi kabul etmek zorundayız. Eleştiriyi kaldıramıyorsanız Teknik direktörlük yapamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.

BELLINGHAM SORUSU

"Bellingham daha ağır bir hareket yapmasına rağmen ceza almadı. Merih Demiral'e verilen ceza ve Türkiye'ye karşı alınan bu tavır sonrası yarınki maçın hakem yönetiminden endişe duyuyor musunuz?" sorusuna Montella, "Siz karar merciyle birlikte çalışmıyorsunuz değil mi? Ben diğer takımlara bakmıyorum, sadece kendi takımımla ilgileniyorum" yanıtını verdi.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

"Ben Napoli'de küçük bir şehirde büyüdüm. Kendimi Türkiye'de evimde gibi hissediyorum. Sanki çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum" diyen deneyimli teknik adam, "Taraftarlara şunu söylüyorum; Bizi destekleyin, sahada zorlu bir durum olsa bile duygularımıza hakim olmamız gerekiyor. Duygular işin içine dahil oluyor tabi ki. Biz bu turnuvanın en genç takımıyız. İşin duygusal boyutunu iyi yönetip sahaya iyi bir enerji koymak istiyoruz" sözleriyle taraftarlara seslendi.

"HÜCUMA MEYİLLİ BİR TAKIMIZ"

3 futbolcunun cezalı olduğuna dikkat çeken Montella, "Bu her zaman olan bir şey değil ama yedekte devreye giren oyuncular da elinden geleni yaptılar. Sakinim, 3'lü veya 4'lü savunma bugün açık edeceğim bir şey değil. İkisi de olabilir. Kaan maça başlayabilir ama göreceğiz. En iyi hücum alan yaratan dengeli bir takım kurmaktır, hocanın görevi budur. Benim de üstlendiğim görev bu. Biz hücuma meyilli bir takımız. İstatistiklere baktığımızda bunu görüyoruz. Beklerden başlamak üzere kanat oyuncularımız da hücuma yönelik oyuncular. Santrforlu da oynadık. Birkaç seçeneğimiz var, maçın her noktasında bunlara başvuracağız" şeklinde konuştu.

"BU TAKIMIN BİR RUHU VAR"

İtalyan çalıştırıcı, Maç kazanmak beni mutlu ediyor. Takım tek vücut oldu. Herkes kendisinden isteneni yapıyor. Beni mutlu eden şey bu. Herkes ne yapacağını biliyor. Bu takımın bir ruhu var, bunu oluşturmak zordur. Biz bunu başardık. Netice bazen detaylarda saklı olabiliyor" sözlerini sarf etti.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu olduğuna vurgu yapan 50 yaşındaki teknik direktör, "Belki benim sol ayağımdan biraz daha yumuşak. Sezon içinde talihsiz sakatlıklar yaşadı. Ümit ediyorum ki devamlılığını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.