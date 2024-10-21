Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket

Galatasaray'ın Dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçta attığı röveşata golüyle hem Türkiye hem de dünya gündemine oturmuştu. Nijeryalı yıldız, Florya'da yaptıklarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

ANTRENMANDA DA KALDIĞI YERDEN DEVAM

Sarı-kırmızılı takım, yaptığı antrenmanla UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Elfsborg maçının hazırlıklarını sürdürdü. Cimbom, antrenmanla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Galatasaray, Antalyaspor maçında röveşata ile akrebatik bir gole imza atan Victor Osimhen'in fantastik vuruşlar denediği fotoğraflar paylaştı.

İşte o anlar;

RONALDO'NUN ENSESİNDE

Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı harika golde 2.32 metre yüksekliğine çıktı. Bu gol, dünya futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2 röveşata golü arasında yer aldı. 25 yaşındaki golcü, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2.38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 4'ü ilk 11 olmak üzere 5 maça çıktı. 25 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.