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Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket

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Antalyaspor maçında attığı röveşata golüyle dünyayı sallayan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Florya'da da kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Elfsborg maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, Osimhen'in fantastik vuruşlar denediği fotoğraflar paylaştı.

Galatasaray'ın Dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçta attığı röveşata golüyle hem Türkiye hem de dünya gündemine oturmuştu. Nijeryalı yıldız, Florya'da yaptıklarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

ANTRENMANDA DA KALDIĞI YERDEN DEVAM

Sarı-kırmızılı takım, yaptığı antrenmanla UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Elfsborg maçının hazırlıklarını sürdürdü. Cimbom, antrenmanla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Galatasaray, Antalyaspor maçında röveşata ile akrebatik bir gole imza atan Victor Osimhen'in fantastik vuruşlar denediği fotoğraflar paylaştı.

İşte o anlar;

Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket

Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket

Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket

Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket

RONALDO'NUN ENSESİNDE

Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı harika golde 2.32 metre yüksekliğine çıktı. Bu gol, dünya futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2 röveşata golü arasında yer aldı. 25 yaşındaki golcü, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2.38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket

GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 4'ü ilk 11 olmak üzere 5 maça çıktı. 25 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Cristiano Ronaldo Victor Osimhen Antalyaspor Galatasaray Futbol Dünya Spor

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Yorumlar (2)

Mehmet Ergün:

Nazar değmez inşallah, çok güzel goller atacağı belli.

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1
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Melike Taştan:

Diğer oyuncularımıza çok şey katacak :)

18
1
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