Victor Osimhen'den Florya'da olay hareket
Antalyaspor maçında attığı röveşata golüyle dünyayı sallayan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Florya'da da kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Elfsborg maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, Osimhen'in fantastik vuruşlar denediği fotoğraflar paylaştı.
Galatasaray'ın Dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçta attığı röveşata golüyle hem Türkiye hem de dünya gündemine oturmuştu. Nijeryalı yıldız, Florya'da yaptıklarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
ANTRENMANDA DA KALDIĞI YERDEN DEVAM
Sarı-kırmızılı takım, yaptığı antrenmanla UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Elfsborg maçının hazırlıklarını sürdürdü. Cimbom, antrenmanla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Galatasaray, Antalyaspor maçında röveşata ile akrebatik bir gole imza atan Victor Osimhen'in fantastik vuruşlar denediği fotoğraflar paylaştı.
İşte o anlar;
RONALDO'NUN ENSESİNDE
Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı harika golde 2.32 metre yüksekliğine çıktı. Bu gol, dünya futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2 röveşata golü arasında yer aldı. 25 yaşındaki golcü, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2.38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 4'ü ilk 11 olmak üzere 5 maça çıktı. 25 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.