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Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki pozisyonlar da yer aldı. Haftanın en çok tartışılan pozisyonu Mauro Icardi'nin öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edilen golü oldu. VAR kayıtlarının açıklamasının ardından hakemlerin bu golü iptal ederken birbirleriyle kurduğu diyalog dikkat çekti. Bu kayıtlar, sarı-kırmızılıların tepkisine neden oldu.

Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın tamamlanmasının ardından karşılaşmalardaki VAR kayıtları açıklandı. Kayıtlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki pozisyonlar da yer aldı.

ICARDI'NİN İPTAL OLAN GOLÜ

VAR: Galatasaraylı oyuncu, Konyalının önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalının topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylının ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum.

Direnç Tonusluoğlu: Geldim ağabey.

VAR: Konyalı, Galatasaraylının ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor.

Direnç Tonusluoğlu: Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?

VAR: Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalının önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor.

Direnç Tonusluoğlu: Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum.

VAR kayıtları açıklandı! Hakemlerin Icardi'nin iptal edilen golünde ne konuştukları ortaya çıktıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GALATASARAYLILARDAN TEPKİ YAĞDI

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Icardi ile bulduğu golün, öncesinde Toreira'nın faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmesi çok tartışılmıştı. VAR kayıtlılarının açıklanmasının ardından hakemlerin aralarındaki diyaloglara anlam veremeyen sarı-kırmızılılar, verilen karara bir kez daha tepki gösterdi.

GÖZTEPELİ ROMULO'NUN FENERBAHÇE MAÇINDA İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Hücum faul.

Kadir Sağlam: Geldim, hiç sesin gelmiyor. Tamam gördüm, golü iptal ediyorum. Faul ile başlayacağım.

VAR: APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar izleteceğim sana.

Kadir Sağlam: Tamam göster. Tamam.

VAR: Ayaktaki temas anına bir daha gel, zoom yap burada dur.

VAR kayıtları açıklandı! Hakemlerin Icardi'nin iptal edilen golünde ne konuştukları ortaya çıktıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÜRAY VURAL'IN BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

VAR: Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

Mehmet Türkmen: Tamam geliyorum.

VAR: Haydi gel.

VAR: İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana.

Mehmet Türkmen: Temas noktası.

VAR: Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi.

Mehmet Türkmen: Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Norma hızda da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver. Gördüm ağabey tamam. 11 numara, sarı kart iptal, kırmızı kart.

VAR kayıtları açıklandı! Hakemlerin Icardi'nin iptal edilen golünde ne konuştukları ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (19)

Veysel null:

Biz bu süper lig i boşuna takip ediyoruz. Hep Galatasaray a haksızlık yapıyorlar. Kuş takımlarına ise destek çıkıyorlar. lig adaletli değil

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Hüseyin Vural:

Doğru Tespit Hakemlerin suçuda yok golde iptal. Gsli Futbolcu Konylı Futbolcunun ayağına vuruyor devamında Gsli oyuncu topa hafif dokunuyor. Ya arkadaş Doğru karar veriliyor ama hakem yorumcular taraftarlara oynadıkları için hep bir kaos çıkıyor.

44
91
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Suat:

Doğru karar! Golden önce faul var.

35
62
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Bandorma:

Gs den neden tepki yağıyormuş anlamadım…VAR hakemi doğru tespit etmiş…

33
56
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Ahmed Akif Kılıç:

Neye tepki yağıyor aynen öyle oluyor olay yanlı izlemeyin arkadaş futbolu

33
53
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Doğan Akdemir:

net faul oglu faul. faulün babası

20
47
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Emrehan Ozgen:

VAR öneri ve karar merkezine dönüşmüş ülkede. Saha hakemlerini yollayın gitsin o vakit, fuzuli masraf, sürekli “tamam ağabey” diyeceklerse …

33
12
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Arif İnanç:

Ne kadar doğru deseniz de SponsorSARAY bu işi biliyor. Icardiye ilk dakikalarda sarı var niye diyemiyorsunuz? Barış iyi çocuk ancak oynadığı futbol hep çekme itme kakma. Hepsi aynı. Koluna dokunuyorlar ağzını turarak kensini yere atan futbolcuya hakemi kandırmaktan sarı kart göstermeye başlarsanız bu işler biraz düzelmeye başlar. Adamı biçmiş, parmağı ile bir şey yok yok diyor. Bunlara dur demezseniz başınız çok ağrır. Lütfen.

10
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Zekeriya aydın:

Basket mi oynuyoruz? Orada faul yok. Rakip bile itiraz etmedi doğru dürüst. Hakem erkek oyunu okadar temas her yerde olur diyemedi.

24
7
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Tarık Avsar:

Şaka gibi bu sezon da tiyatro

6
4
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