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Vanspor Başkanı Feyat Kıyak, Serik Belediyespor'un 19 yaş altı takımıyla çıkmasına tepki gösterdi

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AcnTurk Sigorta Vanspor FK'nin başkanı Feyat Kıyak, Serik Belediyespor'un, Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı takımıyla çıkmasına tepki gösterdi ve temiz futbolu destekleyeceklerini açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AcnTurk Sigorta Van spor FK'nin başkanı Feyat Kıyak, normal sezonun son haftasında Serik Belediye spor'un, Esenler Erok spor maçına 19 yaş altı takımıyla çıkmasına ilişkin, "Gerek değerli yöneticilerim gerekse kulüp hukukçularımız ile yaptığımız istişare neticesinde bu olayın üstünün kapatılmasına müsaade etmeyeceğimizi ve sonuna kadar temiz futbolu desteklemek maksadıyla sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririm." açıklamasında bulundu.

Kıyak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bugün herkesin gözü önünde, göstere göstere yaşanan ve tarihe kara harflerle yazılan olayların yaşandığını belirtti.

Bu olaylarla ilgili kendisinden bir açıklama beklendiğinin farkında olduğunu ifade eden Kıyak, şunları kaydetti:

"Kimsenin gönlünü kırmamak ve bu kirli ligde temiz kalan sporcu kardeşlerim ile değerli spor çalışanlarını zan altında bırakmamak için kısa bir süre olayları izleyerek pazartesi gününe kadar sessiz kalmayı tercih etmiş bulunmaktayım. Gerek değerli yöneticilerim gerekse kulüp hukukçularımız ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde bu olayın üstünün kapatılmasına müsaade etmeyeceğimizi ve sonuna kadar temiz futbolu desteklemek maksadıyla sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririm. Masa başında kazanılmayan şampiyonluğu sahada kazanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasında bugün Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan AcnTurk Sigorta Vanspor FK, Serik Belediyespor'un, Esenler Erokspor maçına 19 yaş altı takımıyla çıkması gerekçesiyle maçın 22. dakikasında sahadan çekilmişti. ???????

Kaynak: AA / Spor

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