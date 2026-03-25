Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında

İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimleri de kapsadı. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltına alındı. Soruşturma, uyuşturucu madde ticareti, kullanımını kolaylaştırma, bulundurma ve fuhşa teşvik gibi ciddi suçlamaları kapsıyor.

  • Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Soruşturma uyuşturucu madde ticareti, kullanımını kolaylaştırma, bulundurma ve fuhşa teşvik suçlamalarını kapsıyor.
  • Gözaltına alınanlar arasında Güzide Duran, Didem Soydan, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı ve Hande Erçel gibi ünlü isimler bulunuyor.

ESKİ BAŞKANLAR GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, İstanbul Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

SUÇLAMALAR AĞIR

Soruşturmanın; uyuşturucu madde ticareti, kullanımını kolaylaştırma, bulundurma ve fuhşa teşvik gibi ciddi suçlamaları kapsadığı belirtildi.

ÜNLÜ İSİMLER DE LİSTEDE

Operasyon kapsamında eski manken Güzide Duran, model Didem Soydan ve iş insanları Hakan Sabancı ile Kerim Sabancı'nın da gözaltına alındığı ifade edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

    • Güzide Duran
    • Hakan Sabancı
    • Kerim Sabancı
    • Hande Erçel
    • Burak Elmas
    • Sezgin Köysüren
    • Ferhat Aydın
    • Lütfiye Tuğçe Özbudak
    • Koray Serenli
    • Onur Bükçü
    • İsmail Behram Perinçekli
    • Kaan Mellart
    • Didem Soydan
    • Onur Talay
    • Mustafa Tari

    OPERASYONLAR EKİM AYINDA BAŞLADI

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.

    SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

    Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

    500

    Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında

    Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında
    Kayseri'de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi fenalık geçirdi
    Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

    İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
    Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor

    Aylardır beklenen an! Türk futbolunda dananın kuyruğu kopuyor
    Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında

    Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında
    Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

    CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
    Erol Köse'nin çalışanından eleştirilere tepki: Kötü konuşanların hepsini evinde gördüm

    Emektar çalışandan zehir zemberek sözler: Hepsi ekmeğini yedi