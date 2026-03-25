Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimleri de kapsadı. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltına alındı. Soruşturma, uyuşturucu madde ticareti, kullanımını kolaylaştırma, bulundurma ve fuhşa teşvik gibi ciddi suçlamaları kapsıyor.
ESKİ BAŞKANLAR GÖZALTINA ALINDI
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, İstanbul Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.
SUÇLAMALAR AĞIR
Soruşturmanın; uyuşturucu madde ticareti, kullanımını kolaylaştırma, bulundurma ve fuhşa teşvik gibi ciddi suçlamaları kapsadığı belirtildi.
ÜNLÜ İSİMLER DE LİSTEDE
Operasyon kapsamında eski manken Güzide Duran, model Didem Soydan ve iş insanları Hakan Sabancı ile Kerim Sabancı'nın da gözaltına alındığı ifade edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
- Güzide Duran
- Hakan Sabancı
- Kerim Sabancı
- Hande Erçel
- Burak Elmas
- Sezgin Köysüren
- Ferhat Aydın
- Lütfiye Tuğçe Özbudak
- Koray Serenli
- Onur Bükçü
- İsmail Behram Perinçekli
- Kaan Mellart
- Didem Soydan
- Onur Talay
- Mustafa Tari
OPERASYONLAR EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.