Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkı ortalığı ayağa kaldırdı

Rap sanatçısı Hidra, Galatasaray'da son dönemde performansı tartışma konusu olan Kerem Aktürkoğlu'nu yaptığı şarkıyla eleştirdi. Ünlü rapçi şarkıda, "Kerem kaptıra kaptıra ettin verem. Yok mu koca takımda güzel ara pas veren? Kaldırmıyorsun kafanı Kerem söyle neden? Görse şu halini dağlar Fatih Terim dedem." sözlerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı Hidra'nın bu şarkısına tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarı olduğu bilinen ünlü rap sanatçısı Hidra, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için özel bir şarkı yaptı.

"KAPTIRA KAPTIRA ETTİN VEREM"

Son dönemde performansı eleştiren Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıda Hidra, "Kerem kaptıra kaptıra ettin verem. Yok mu koca takımda güzel ara pas veren? Kaldırmıyorsun kafanı Kerem söyle neden? Görse şu halini dağlar Fatih Terim dedem." sözlerini kullandı.

Hidra

TARAFTAR ŞARKIYI SEVMEDİ

Sosyal medyada şarkıyı eleştiren Galatasaray taraftarı, Hidra'ya tepki gösterdi. Sözleri beğenmediklerini belirten taraftarlar, "Kerem'in de duyguları var." gibi yorumlarda bulundu.