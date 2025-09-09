Ümit Milli Takım, Hırvatistan ile Beraberlik Yaşadı
Ümit Milli Takım, 2027 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ilk maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Türkiye'nin golü Hamza Güreler'den gelirken, Hırvatistan'ın eşitliği sağlayan golü Soticek'ten geldi.
Ümit Milli Takım, 2027 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ilk maçında Trabzon'da Hırvatistan ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
25. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Grgic'in vuruşunda top kaleci Deniz Ertaş'tan döndü. Dönen topu tekrar kazanan Grgic'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jagusic'in vuruşunda ise meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
60. dakikada Vırbancic'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı
62. dakikada Hırvatistan ceza sahası içine havadan gönderilen topta Jagusic'in ters kafa vuruşunu iyi takip eden Hamza Güreler, kaleciden önce topa müdahale ederek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
65. dakikada Hırvatistan'ın sağ taraftan kullandığı korner atışında arka direkte bulunan Soticek, kafa vuruşuyla topu ağalarla buluşturdu. 1-1
88. dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içine giren Semih Kılıçsoy'un vuruşunda top kaleci Pavlesic'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Hakemler: Bulat Saryev, Sergei Vasyutin, Yuriy Tikhonyuk
Türkiye : Deniz Ertaş, Ayberk Karapo (Furkan Demir dk. 84), Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, Emirhan İlkhan, Eyüp Aydın (Yunus Emre Konak dk. 64), İzzet Çelik (Barış Kalaycı dk. 64), Emre Demir (Cihan Çanak dk. 77), Semih Kılıçsoy, Ali Habeşoğlu (Poyraz Efe Yıldırım dk. 77)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Emirhan Başyiğit, Ada İbik, Baran Ali Gezek
Teknik Direktör: Egemen Korkmaz
Hırvatistan: Pavlesic, Barisic, Vuskovic, Prpic, Hrgovic, Jagusic (Krivak dk.84), Vrbancic, Zivkovic, Zvonarek (Mikolcic dk. 71), Grgic (Topic dk. 71), Soticek (Brajkovic dk. 80)
Yedekler: Silic, Bukvic, Mlacic, Tunjic, Antunovic, Mlacic
Teknik Direktör: Ivica Olic
Goller: Hamza Güreler (dk. 62) (Türkiye U21), Soticek (dk. 65) (Hirvatistan U21)
Sarı Kartlar: Hamza Güreler, Eyüp Aydın, Semih Kılıçsoy (Türkiye U21), Grgic (Hırvatistan U21) - TRABZON