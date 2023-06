Ümit Milli Takım bir eğitim merkezi

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, oyuncuların buraya çantayla geldiğini ve kamp sonunda o çantayı doldurup bir şeyler öğrenip gitmelerini istediklerini söyledi. Her oyuncuyla bireysel olarak ilgilendiklerini belirten Sürme, takımın oyun felsefesini oturtmak için çalıştıklarını ifade etti.

- Levent Sürme: "Ümit Milli Takım aslında bir eğitim merkezi"

İSTANBUL - Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, "Ümit Milli Takım aslında bir eğitim ve bilim merkezi. Oyuncular buraya çantayla geliyorlar. Kamp sonunda o çantayı doldurup, bir şeyler öğrenip buradan öyle gitmelerini istiyoruz" dedi.

Türkiye U21 Milli Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Bosna-Hersek U21 Milli Takımı'nı 4-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, "Bizim için şu anda en önemlisi bu oyun felsefesini oturtmak. Tabii ki aynı anda skorlar da iyi olunca oyuncuları daha çok motive ediyor. Son Azerbaycan maçını 1-0 kazanmıştık. Aslında skordan o kadar çok memnun değildik, daha çok gol atmamız lazımdı. Ama oyun temposunu, oyun felsefesini ve kapanmış bir takıma karşı nasıl oynanması gerektiğini gayet iyi yaptık. Bu sefer 4-1'lik skor bizim için daha güzel oldu. Rakip değişti, rakibin oyun felsefesi biraz daha değişikti. Zaten İrlanda'ya daha çok benzeyen bir rakip seçmiştik. Bundan dolayı çok memnunuz. Bosna-Hersek aslında tam istediğimiz gibi oynadı. İrlanda maçının simülasyonunu yapmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Her oyuncuyla bireysel çalışıyoruz"

Her oyuncuyla bireysel olarak ilgilendiklerinin altını çizen Sürme, "Bizim görevimiz hem skor almak ama aynı zamanda da oyuncuları eğitmek. Biz her zaman diyoruz; Ümit Milli Takım aslında bir eğitim ve bilim merkezi. Oyuncular buraya çantayla geliyorlar. Kamp sonunda o çantayı doldurup, bir şeyler öğrenip buradan öyle gitmelerini istiyoruz. Bundan dolayı her oyuncuyla bireysel çalışıyoruz, bireysel görüşüyoruz. İki kamp arasında telefonlaşıyoruz. Bazen online toplantılar yapıyoruz. Onların oynadıkları pozisyonlar hakkında iletişime geçiyoruz. Emeğimiz baya büyük" diye konuştu.