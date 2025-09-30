Uluslararası Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası, Samsun'da başladı

SAMSUN'da Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Türkiye Tenis Federasyonu'nun gözetiminde düzenlenen Uluslararası Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası'nın basın lansmanı gerçekleştirildi. Turnuvaya 26 ülkeden yaklaşık 50 kadın sporcu katıldı.

28 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında Samsun Golf Kulübü'nde yapılacak turnuvaya 26 ülkeden yaklaşık 50 kadın sporcu katıldı. Lansman basın toplantısına Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Turnuva Supervisoru Mihaela Testiban, Turnuva Direktörü Cemre Anıl, Turnuva Koordinatörü Seracettin Turan ile Çekya'lı oyuncu Karolina Pliskova ile Milli oyuncu İpek Öz katıldı.

ŞAFAK MÜDERRİSGİL: TENİS, EN KİBAR SPORLARDAN BİRİDİR

Basın toplantısında açılış konuşmasını yapan Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Şafak Müderrisgil, "Burada yalnızca bir tenis turnuvasının açılışı değil, aynı zamanda Türkiye tenisinin uluslararası alandaki yükselişini birlikte kutluyoruz. WTA 25 resmi takviminde kendisine yer bulan bu önemli organizasyonda 26 ülkeden yaklaşık 50 sporcu katıldı. Uluslararası boyutu ve prestijiyle bu turnuva bir yandan Samsun'un spor kenti kimliğini güçlendirecek. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası vitrine çıkmasına vesile olacak. Bu uluslararası turnuvanın en büyük değerlerinden biri sadece sporun değil, aynı zamanda kültürel etkileşimin ve dostluğun da merkezi olmasıdır. Tenis, en kibar sporlardan biridir. Çünkü hiçbir şekilde şiddete yerler verilmiyor. Çok ciddi, çok sıkı kuralları var. Bu anlamda fair-play'in, dostluğun, arkadaşlığın da bir sembolü adeta tenis. Burada turnuvanın yarı final ve final etaplarından elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak olması da çok vizyoner bir yaklaşım" dedi.

Türk tenisçiler için turnuvanın ayrı bir önem taşıdığını belirten Müderrisgil, "Bu tip turnuvalar Türkiye'ye geldiğinde sporcularımız wildcardla da turnuvaya katılma hakkı elde ediyorlar ki bu çok değerli. Bu turnuva Türk tenisçilerinin dünya klasmanında daha üst turnuvalara ilerlemeleri için o piramidin tepesine yavaş yavaş çıkmalarını sağlayacak bir kaldıraç etkisi sağlıyor. Burada ülkemizin önemli kadın sporcuları müsabakalara çıkıyor. Bu vesileyle burada bütün sporcularımıza başarılar diliyorum ve yollarının açık olmasını diliyorum. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bizim vizyonumuz herkes için tenis. Sporunu ve kültürünü tabana yaymak, herkesin eriştirmesini sağlamak, teniste eriştirmesini sağlamaktır. Samsun Open WTA 125 bu projelerimizin gerçekleştiğini gördüğümüz en somut örneklerden biridir" diye konuştu.

HALİT DOĞAN: SAMSUN'UN BİR SPOR ŞEHRİ OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA SERGİLEYECEK

Uluslararası Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası'nın Samsun'u dünya spor sahnesinde öne çıkaracak önemli bir buluşma noktası olduğunun altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Turnuvaya 26 farklı ülkeden yaklaşık 50 sporcu katılıyor. Bu turnuva, profesyonel kadın tenisçilerin burada yarışmasıyla Samsun'un bir spor şehri olduğunu tüm dünyaya sergileyecek. Bu anlamlı organizasyon, bizim için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir vizyonun somut bir yansımasıdır. Samsun, güçlü bir spor şehri kimliğiyle de adından söz ettiren bir marka. Şehrimiz, gerçekleştirdiği büyük atılımlarla, ulusal ve uluslararası pek çok büyük organizasyonun güvenilir ve vazgeçilmez adresi haline geldi. Bizim temel hedefimiz, Samsun'un marka değerini güçlendirmek, şehri uluslararası alanda bir spor destinasyonu olarak konumlandırmak. Bu hedef doğrultusunda, Karadeniz'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Turnuvanın dünyanın dört bir yanından, alanının en önemli yıldızlarının Samsun'da buluşturduğunu belirten Doğan, "WTA dünya sıralamasında üst sıralardaki oyuncuların kortlara çıkması, şüphesiz hepimiz için büyük bir heyecan. Aramızda yer alan kadın sporcularımız ise cesaretleri, yetenekleri ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeleriyle övgüyü hak ediyor. Özellikle gençlerimize ilham veren bu yıldız tenisçilere teşekkürlerimi sunuyorum. Onların katılımı, Samsun'un marka değerini daha da güçlendirecek. ve bu büyük organizasyonun anlamlı bir sosyal sorumluluk yönü de var. Turnuvanın final aşamalarından elde edilecek gelir, kahramanlarımızın emaneti olan Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Diğer tüm maçlar ise halkımıza açık ve ücretsiz olacak" diye konuştu.

Çekya'lı oyuncu Karolina Pliskova ise, Samsun'da keyifli zaman geçirdiğini ifade ederek, maçları tüm spor severleri davet etti. Milli tenisçi İpek Öz de, Türkiye'de düzenlenen 4'üncü WTA turnuvası olduğunu vurgulayarak, "Diğer 3 tanesi Antalya'da yapıldı. Biz Türk tenisçiler için bu turnuvalar çok önemli. Çünkü sıralamada biraz daha yükselme şansımız oluyor. Karolina, dünyada 1 numaraya kadar yükseldi. Buradaki birçok çocuğa örnek oluyor. Onu izleyerek mutlaka tenise başlamak isteyenler olacaktır" ifadelerini kullandı.