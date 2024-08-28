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Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor

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Galatasaray'ın Young Boys'a elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından gözler ülke puanına çevrilirken, sıralamada hemen üzerimizde yer alan Çekya'nın temsilcisi Sparta Prag'ın 19 yıl sonra bir ilke imza atması aradaki farkın daha da açılmasına neden oldu. İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a karşı oynadığı 2 maçı da kaybetmesinin ardından gözler ülke puanına çevrildi. Bu sezon şu ana kadar ülke puanına katkı sağlayamayan sarı-kırmızılıların aldığı yenilgilerin yanı sıra sıralamada bir üstümüzde yer alan Çekya'nın temsilcisi Sparta Prag'ın yıllar sonra bir ilke imza atması hesapları bozdu.

SPARTA PRAG 19 YIL SONRA DEVLER LİGİ'NDE

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki rakipleri Avusturya ve Çekya'nın temsilcileri de dün gece sahaya çıktı. Avusturya ekibi Salzburg, Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına adını yazdırmayı başardı. Çekya temsilcisi Sparta Prag ise Malmö'yü 2-0'lık skorla geçti ve 19 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Aynı zamanda ülke puanına yaptığı katkıyla aradaki farkı daha da açtı.

Ülke puanımız alarm veriyor! İşte sıralamadaki son durum

GALATASARAY'IN BU SEZON KATKISI YOK

Galatasaray, Avrupa kupalarında yaptığı son 3 maçtan mağlup ayrıldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 tur play-off'unda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da iyi başlayamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşen Galatasaray, 3-2 ve 1-0'lık yenilgiler yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, böylece Avrupa'da son 3 maçtan boynu bükük ayrıldı.

Ülke puanımız alarm veriyor! İşte sıralamadaki son durum

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

Son maçların ardından oluşan Ülke puanı sıralaması şu şekilde;

  1. İngiltere: 89.160
  2. İtalya: 79.106
  3. İspanya: 73.989
  4. Almanya: 71.660
  5. Fransa: 58.093
  6. Hollanda: 54.566
  7. Portekiz: 50.216
  8. Belçika: 44.200
  9. Çekya: 38.250
  10. Türkiye: 35.600
Kaynak: Haberler.com / Spor

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