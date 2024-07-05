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UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, karşılaşmanın oynanacağı Berlin'e geldi. Türk taraftarlar coşkuyla karşılanırken, Avusturya maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yaptığı için 2 maç ceza alan Merih Demiral'a ise ayrı bir ilgi ve sevgi gösterisi vardı. Taraftarlar, milli futbolcuya tezahüratlar ve bozkurt işaretiyle destek verdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Berlin'e geldi. Milliler, kalacağı otelin önünde Türk taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

MİLLİLER BERLİN'DE

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Hollanda maçı öncesi bugün son antrenmanı yapan A Milli Takım, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Berlin'e saat 17.00 iniş yaptı.

BİZİM ÇOCUKLAR'A COŞKULU KARŞILAMA

İlk önce maçın oynanacağı Olimpiyat Stadı'na giden ay-yıldızlılar, statta yürüyüş yaptıktan sonra Berlin'de kalacağı The Ritz Carlton isimli otele geldi. Burada çok sayıdaki Türk taraftar, millilere sevgi gösterisinde bulundu.

MERİH DEMİRAL'A BOZKURT İŞARETİYLE DESTEK VERDİLER

Otobüsten inen futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirip imza verdiler. Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti sebebiyle UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral'a ise hem içeride hem de otelin dışında ayrı bir sevgi gösterisi vardı. Taraftarlar tezahüratlarla Merih'e destek olurken bazılarının da bozkurt işareti yapması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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