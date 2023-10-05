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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Hafta Maçları Tamamlandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta, salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. Toplam 54 golün atıldığı haftada, en farklı galibiyeti PSG'yi 4-1'lik skorla yenen Newcastle United alırken, 5 müsabaka da 3-2'lik skorlarla sona erdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta, salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. Toplam 54 golün atıldığı haftada, en farklı galibiyeti Psg'yi 4-1'lik skorla yenen Newcastle United alırken, 5 müsabaka da 3-2'lik skorlarla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta, salı ve çarşamba günü gruplarda oynanan maçlarla tamamlandı. 8 grupta 16 karşılaşmanın oynandığı haftada toplam 54 gol atılırken, sadece Borussia Dortmund - Milan müsabakasında gol sesi çıkmadı. En farklı galibiyeti 4-1'lik sonuçla PSG karşısında Newcastle United elde ederken, 5 müsabaka da 3-2'lik skorlarla tamamlandı. Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City ve Barcelona ise gruplarında 2'de 2 yapmayı başaran takımlar oldu.

Galatasaray, haftayı galibiyetle kapattı

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda konuk olduğu İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 3-2 yendi. Gruptaki diğer karşılaşmada Bayern Münih, Danimarka ekibi Kopenhag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Bayern Münih, 6 puanla grupta ilk sırada yer alırken, 4 puanlı Galatasaray ikinci, 1 puanı bulunan Kopenhag üçüncü, henüz puan alamayan Manchester United ise sonuncu oldu.

Lens, Arsenal'i mağlup etti

B Grubu'nda Fransa ekibi Lens, sürpriz bir sonuca imza atarak Arsenal'i sahasında 2-1'le geçti. Gruptaki diğer maçta PSV Eindhoven ile Sevilla 2-2 berabere kaldı. B Grubu'nda ikinci maçlar sonunda 4 puanlı Lens ilk sırada, 3 puanlı Arsenal ikinci, 2 puanlı Sevilla üçüncü, 1 puanı bulunan PSV'de son sırada yer aldı.

Real Madrid, 2'de 2 yaptı

C Grubu'nda Real Madrid, deplasmanda Napoli'yi, Braga da deplasmanda Union Berlin'i 3-2 mağlup etti. Grupta Real Madrid 6 puanla lider, Napoli 3 puan ve averajla ikinci, Braga 3 puan ve averajla üçüncü, galibiyeti bulunmayan Union Berlin de sonuncu basamakta bulunuyor.

Real Sociedad, puanını 4'e yükseltti

D Grubu'nda Real Sociedad, Salzburg'u 2-0, Inter de Benfica'yı 1-0 yendi. Grupta 4 puanlı Real Sociedad averajla ilk sırada, yine 4 puanlı Inter ikinci, 3 puanlı Salzburg üçüncü, puanı bulunmayan Benfica da son sırada yer aldı.

Atletico Madrid, sahasında Feyenoord'u mağlup etti

E Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında Feyenoord'u 3-2, Lazio da deplasmanda Celtic'i 2-1'lik skorla mağlup etti. İkinci maçlar sonunda E Grubu'nda Atletico Madrid 4 puan ve averajla birinci, Lazio 4 puanla ikinci, Feyenoord 3 puanla üçüncü, henüz puan elde edemeyen Celtic de son sırada kendine yer buldu.

Newcastle United, haftanın en farklı galibiyetine imza attı

F Grubu'nda Newcastle United, sahasında güçlü rakibi Paris Saint-Germain'i 4-1 yenerek haftanın en farklı galibiyetine imza attı. Gruptaki diğer mücadelede Borussia Dortmund ile Milan golsüz berabere kaldı. Puanını 4'e çıkaran Newcastle United ilk sırada, 3 puanı bulunan PSG ikinci, 2 puanlı Milan üçüncü, 1 puan alan Borussia Dortmund da son sırada haftayı tamamladı.

Son şampiyon Manchester City, Liepzig karşısında zorlanmadı

G Grubu'nda son şampiyon Manchester City, Leipzig'i deplasmanda 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Grubun diğer maçında Kızılyıldız ile Young Boys 2-2 berabere kaldı. İkinci hafta sonunda G Grubu'nda Manchester City 6 puanla ilk basamakta, Leipzig 3 puanla ikinci, Kızılyıldız ve Young Boys da 1'er puanla son iki sırada yer aldı.

Barcelona, 3 puanı tek golle kazandı

H Grubu'nda ise Barcelona 10 kişi kaldığı Porto deplasmanında tek golle kazanarak 2'de 2 yaptı. Shaktar Donetsk de deplasmanda Antwerp'i 3-2 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Grupta puanını 6'ya yükselten Barcelona zirvede yer alırken, Porto 3 puan ve averajla ikinci, Shaktar Donetsk aynı puanla üçüncü, puanı bulunmayan Antwerp de sonuncu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları 24-25 Ekim tarihlerinde oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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