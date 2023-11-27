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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray, Manchester United'ı konuk edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı, yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Shaktar Donetsk - Antwerp ve Lazio - Celtic karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu'ndaki 5. maçında çarşamba günü Manchester United'ı konuk edecek. Bu müsabaka da TSİ 20.45'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçların (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Lazio - Celtic

20.45 Shaktar Donetsk - Antwerp

23.00 Feyenoord - Atletico Madrid

23.00 Milan - Borussia Dortmund

23.00 PSG - Newcastle United

23.00 Manchester City - Leipzig

23.00 Young Boys - Kızılyıldız

23.00 Barcelona - Porto

29 Kasım Çarşamba

20.45 Galatasaray - Manchester United

20.45 Sevilla - PSV Eindhoven

23.00 Bayern Münih - Kopenhag

23.00 Arsenal - Lens

23.00 Braga - Union Berlin

23.00 Real Madrid - Napoli

23.00 Benfica - Inter

23.00 Real Sociedad - Salzburg - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Galatasaray Futbol Spor Haberler

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