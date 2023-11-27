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UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonunda 5. Hafta Heyecanı Başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 5. haftası yarın başlıyor. Toplamda 16 maçın oynanacağı bu haftada Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ağırlayacak.