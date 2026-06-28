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Erzurum'da UEFA Regions Cup Türkiye Finalleri'nin final müsabakası yapıldı

Erzurum'da UEFA Regions Cup Türkiye Finalleri'nin final müsabakası yapıldı
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TFF tarafından Erzurum'da düzenlenen UEFA Regions Cup Türkiye Finalleri'nde İstanbul Bölge Karması, finalde Ankara Bölge Karması'nı penaltılarla yenerek Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 14 bölgenin katılımıyla Erzurum'da düzenlenen UEFA Regions Cup Türkiye Finalleri'nde final müsabakası yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Stadı'nda oynanan final müsabakasında İstanbul Bölge Karması ile Ankara Bölge Karması karşılaştı.

Final mücadelesinin normal süresi ve uzatma bölümleri, 1-1 bitti. Penaltı atışlarında Ankara Bölge Karması'na üstünlük kuran İstanbul Bölge Karması, UEFA Regions Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

TFF Amatör İşler Direktörü Zafer Şen, AA muhabirine, turnuvada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çok güzel bir turnuva geçirdiklerini anlatan Şen, "Sporun, kardeşliğin ve centilmenliğin önde olduğu mükemmel bir organizasyon gördük. UEFA Regions Cup turnuvasında bugün sona geldik, kazanan takım ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Onlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Şen, müsabakaların çok çekişmeli geçtiğini, final maçının da penaltı atışlarıyla bittiğini kaydetti.

Erzurum'da kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesine ve sivil toplum örgütlerine teşekkür eden Şen, "Erzurum, çok güzel şeyleri hak ediyor, çok güzel imkanları olan şehrimiz. Mükemmel bir turnuva yaptık. TFF olarak çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, madalya ve kupa töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
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