Erzurum'da UEFA Regions Cup Türkiye Finalleri'nin yarı final müsabakaları yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 14 bölgenin katılımıyla Erzurum'da düzenlenen UEFA Regions Cup Türkiye Finalleri'nin yarı final müsabakaları yapıldı.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan yarı final karşılaşmalarında İstanbul, Kayseri, Ankara ve Bursa bölge karmaları karşılaştı.

Söz konusu müsabakalarda İstanbul Kayseri'yi 2-0, Ankara ise Bursa'yı 2-1 yenerek finale kaldı.

Organizasyon, İstanbul ve Ankara bölge karması takımlarının 28 Haziran Pazar günü oynayacağı final mücadelesiyle tamamlanacak.

Müsabaka sonunda birinci olan bölge karması, UEFA Regions Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanacak.

TFF Amatör Kurul Başkanı Selçuk Azeri, AA muhabirine, Erzurum'da 14 bölge takımının mücadele ettiğini söyledi.

Pazar günü final yapacaklarını belirten Azeri, "Final maçını kazanacak bölge ekim ayının sonunda ülkemizde düzenlenecek UEFA Regions Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek." dedi.

Azeri, gurupta Polonya, Romanya ve Azerbaycan'ın olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gurubu birinci bitirirsek 8 takım kalıyor. Oradan da çıkan iki takım final oynuyor. Burada önemli olan şu, amatörün birebir milli organizasyonu. Yani buradan çıkan takım amatör milli takım statüsünde olacak. Yaş kuralı ve son iki sene aynı bölgede oynama zorunluluğu var. Bu kadrolar hocalarımız tarafından oluşturuluyor. Bu bakımdan oyuncu seçimine dikkat ediliyor."