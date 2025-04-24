UEFA'nın İstanbul'daki temsilciliğinin açılışı yapıldı

UEFA'nın Londra ve Brüksel'in ardından 3'üncü dış merkezi İstanbul'da açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Levent Kasrı'nın ev sahipliğini yapacağı temsilciliğin açılışına; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası'nın yanı sıra kulüp temsilcileri ile davetliler katıldı.

İSTANBUL 4 FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İstanbul, bugüne kadar UEFA'nın 4 büyük finaline ev sahipliği yaptı. Daha önce 2005 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2009 yılında UEFA Kupası finali, 2019 yılında UEFA Süper Kupa finali ve 2023 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da düzenlendi. Ayrıca 2026 yılında UEFA Avrupa Ligi finali de İstanbul'da gerçekleştirilecek. 2027 yılındaki UEFA Konferans Ligi finali ise İstanbul ya da yapımı devam eden stadın durumuna göre Ankara'da oynanacak. Öte yandan Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

BAKAN BAK: GELECEKTE TÜRKİYE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAK

Türkiye'nin spor alanında gelecekte büyük başarılara imza atacağını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'de yapılan spor tesisleri devrimiyle başlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, zatıalinizin futbolun ve sporun içinden gelmesi sebebiyle Türkiye'de bir spor devrimi ve tesisler açısından büyük bir döngü yaşandı. 38 tane stadyum inşaatı tamamlandı. 4 tanesi devam ediyor. 4 tanesinin de planlaması sürdürülüyor. Dolayısıyla Türkiye, UEFA nezdinde pek çok organizasyonu gerçekleştirecek kapasiteye sahip. Yine Türkiye 2005 ve 2023 yılında Şampiyonlar Ligi finalini başarıyla organize etti. Yine 2019 Süper Kupa finali ve 2009 yılında UEFA Kupası finalini gerçekleştirdi. 2026'da Avrupa Ligi, 2027 ise Konferans Ligi finalini organize edecek. Türkiye spor tesisleriyle, spor altyapısıyla bölgenin parlayan yıldızı. Diğer branşlarda da havuzlarıyla, spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle Türkiye'nin dört bir yanını spor tesisleriyle donattınız. Artık bundan sonra başarılı süreçlerin başlaması gerekiyor. Bu nedenle UEFA'nın tecrübesinden faydalanmak için, UEFA ile birlikte işbirliği yapmak için İstanbul temsilciliğinin açılması isabetli bir karardır. Bu noktada UEFA başkanına teşekkür ediyoruz. Ben inanıyorum ki gelecekte Türkiye büyük başarılara imza atacak. Futbol bir endüstri. Futbol endüstrisi içinde Türkiye'nin 2024 yılında Avrupa Şampiyonası'nda yakaladığı çeyrek final, güzel bir jenerasyon geliyor. Yine 2025 yılında Uluslar Ligi'nde ilk defa A Ligi'ne yükselmesi önemli bir başarı. İnanıyoruz ki EURO 2032'yi İtalya ile birlikte çok iyi bir şekilde organize edeceğiz. Zatıalinizin destekleri için şükranlarımızı arz ediyoruz. Bütün spor kulüplerine verdiğiniz desteği biliyoruz. Sporun gelişimi için yaptıklarınızı biliyoruz. UEFA'nın tecrübesiyle, ülkemizin tecrübesi birleşecek. İnanıyorum ki Türkiye futbolda altyapısını yapacağı yatırımlarla büyük başarıla elde edecek. Önemli başarıları hep birlikte yaşayacağız. Ben UEFA İstanbul Temsilciliği'nin ülkemiz, Türk futbolu, bölge ve UEFA için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Zatıalinize, Türk sporuna verdikleri destek için teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.

UEFA BAŞKANI CEFERİN: 2032'DEKİ FİNALİN İTALYA İLE TÜRKİYE ARASINDA OLMASINI TEMENNİ EDERİM

İstanbul'un birçok büyük FIFA ve UEFA organizasyonuna ev sahipliği yaptığına dikkat çeken UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Unutulmaz başarılarla temsil etti. Yakın zamanda 2026 Avrupa Ligi finali burada oynanacak. Aynı zamanda 2032 Avrupa Şampiyonası, İtalya ile beraber burada düzenlenecek. Bu tarih yaklaşıyor. Türkiye bu konuda küresel spor sahnesinde başarılı bir şekilde bu organizasyonları düzenleyecek kararlılığı ve tutkuyu gösteriyor. UEFA da bu yolculuğunda Türkiye'ye yardımcı olacaktır. Bunlardan dolayı İstanbul'da böyle bir ofisi açma kararına vardık. Hem yerel düzeyde hem de global düzeyde bu prestijli turnuvaların organizasyonunda yardımcı olmak için burada bulunuyoruz. Uzmanlığımızı kullanarak bu organizasyonların başarılı bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olacağız. Hep birlikte çalışarak, beklentilerinizi aşarak ve daha fazlasını sunacağız. Aynı zamanda UEFA olarak hükümetinizin yardımlarından, Cumhurbaşkanının yardımından dolayı minnettarız. TFF'nin, arkadaşım İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bize göstermiş olduğu desteklerden dolayı mutlu ve minnettarız. Şimdi futbol için Türk halkının duyduğu tutkuyu çok iyi anlıyorum. Sizlerle konuşurken, yüksek seviyedeki yöneticilerle konuşurken ya da sokaktaki insanlar konuşurken bu tutkuyu algılayabiliyorum. Yeni formatla beraber bence artık Türk kulüplerinin de finale gelmesi gerekiyor. Belki 2026 ve 2027 yıllarındaki turnuvalarda onları finalde görebiliriz. Çok teşekkür ederim. 2032'deki finalin İtalya ve Türkiye arasında olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU: TÜRKİYE VE İSTANBUL İÇİN BÜYÜK BİR ADIM ATIYORUZ

Türk futbolunun tarihi bir ana şahitlik ettiğini belirten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da, "Bugün, Türk futbolu tarihi bir ana şahitlik ediyor; Türkiye ve İstanbul için büyük bir adım atıyoruz. Medeniyetlerin kesişme noktası, kıtaları buluşturan, farklı dinlerden ve gruplardan insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı eşsiz şehir İstanbul'umuz, futbolun bölgesel ve uluslararası merkezlerinden biri haline geliyor. Bu adım, Türkiye'nin spor alanında yaptığı atılımların bir sonucudur. Spor sevgisini her zaman gösteren, futboldan gelen Sayın Cumhurbaşkanımız bize bu yolda hep destek verdi. Türk futbolunun uluslararası düzeyde daha güçlü bir konuma ulaşması yolunda kendisinin himayelerinde bu projeyi hayata geçiriyoruz. Destekleri için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde önemli pay sahiplerinden bir tanesi de Sayın UEFA Başkanı Aleksander Ceferin oldu. İş birlikleri, destekleri ve güvenleri için başta Sayın Ceferin olmak üzere UEFA ailesine teşekkürlerimi iletiyorum. Yalnızca futbolun değil, ülkemizin tanıtımına, gençlerimizin gelişimine ve sporun barış diliyle yayılmasına yönelik bu adımlarla, Türkiye'nin futbol dünyasındaki etkisi daha da artacaktır. Bu sayede UEFA'ya üye ülke federasyonlarıyla daha etkin, hızlı ve kalıcı bir iletişim imkanı doğacaktır. UEFA da bu temsilcilikle bölge ülkeleriyle koordinasyonunu sağlayacak; Avrupa futbolunun entegrasyonu daha da pekişecektir. Dünyanın modern statlara sahip sayılı ülkelerinden Türkiye, kısa zaman içinde üç önemli UEFA organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri ülkemizde oynanacak. Türkiye 2032 yılında ise İtalya ile birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek. Bugün İstanbul'da hizmete giren UEFA Temsilciliği, bugüne kadar üstlendiği tüm organizasyonların altından başarıyla kalkan ülkemizin, yakın gelecekteki ev sahipliklerine de destek olacak. Bu noktada bir detaya daha dikkat çekmek istiyorum. Nisan ayı Türkiye ile UEFA ilişkilerinde özel bir yere sahip. Türkiye Futbol Federasyonu bundan 62 yıl önce bir Nisan ayında UEFA'nın tam üyesi oldu. İstanbul, 1978'te tarihinde ilk kez UEFA Kongresi'ne ev sahipliği yaparken takvimler yine Nisan ayını gösteriyordu. Yine bir Nisan ayındayız ve Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA iş birliğinde yine tarihi bir adım atıyoruz. Türkiye - UEFA ilişkilerinin gelişmesine emek veren başta Onursal Başkanımız Şenes Erzik olmak üzere burada olan ve aramızdan ayrılan tüm eski başkanlarımıza minnetlerimi sunuyorum. Onların başlattığı yolda bu merkezi açmak bizlere nasip oldu. Bizden sonra görev alacak isimlerin, bu hizmet bayrağını daha da yukarılara taşıyacaklarına canı gönülden inanıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Futbolun birleştirici gücüyle, bu güzel oyunun ülkemizde çok daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yolda devletimizin, kulüplerimizin desteklerini her zaman yanımızda görmek istiyoruz. UEFA ile olan iş birliğimizi daha da derinleştirerek, futbolun evrensel değerlerini yüceltecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günün ülkemiz, futbol camiamız ve UEFA için hayırlı olmasını diliyor; başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.