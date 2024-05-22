Üye Girişi
Haberler

UEFA Başkanı Ceferin, Türkiye'yi tebrik etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin Türkiye'de oynanması kararının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin Türkiye'de oynanması yönünde alınan kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti.

UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı için İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin Türkiye'de oynanması yönünde alınan kararı büyük bir mutlulukla karşıladığını ifade eden Büyükekşi, Ceferin'e teşekkürlerini iletti.

Bu kararı UEFA yönetim kurulu olarak aldıklarını ifade eden Aleksander Ceferin, Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ederek yapılan iş birliği için de teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

 Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sık sık idrara çıkma neyin habercisi? Günde 10 kere idrara çıkmak normal mi? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı okulu nerede? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler, konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı özeti! 2026 UEFA Avrupa Ligi nerede oynanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Taş Kağıt Makas CANLI izle! KANAL D Taş Kağıt Makas 12. bölüm CANLI izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 161. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Mehmed Ali Kağıtçı kaç yaşında, nereli? Mehmed Ali Kağıtçı hayatı ve biyografisi! Beşiktaş-Trabzonspor ZTK finali hakemi kim? Ziraat Türkiye Kupası final maçını kim yönetecek? Yaprak Dökümü'nde Cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi ne?
Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title