Uçağı ringe çevirdi! Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
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Efsane boksör Mike Tyson, uçakta kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kırmadı. Fotoğrafla kalmayan yolcunun kendisini sürekli rahatsız etmesi üzerine sinirden çılgına dönen Tyson, yumruklarını konuşturdu. Yolcuyu adeta ring üzerinde rakiplerini yumrukladığı gibi yumruklayan Tyson'ın daha sonra uçaktan indiği belirtildi.
Uçak yolculuğu sırasında arka koltuğunda oturan bir yolcuyu döven efsane boksör Mike Tyson gündeme oturdu.
San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya seyahat etmek üzere uçağa binen Tyson, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranın talebini geri çevirmedi. Ancak tam arka koltuğunda oturan yolcunun efsane boksörü rahatsız etmeyi sürdürmesi sonrası Tyson adeta çılgına döndü. 55 yaşındaki Tyson bir anda ayağa kalkarak yolcuyu yumruklamaya başladı.
Görüntülerde Tyson'ın bir kişiyi seri şekilde yumrukladığı görülürken, onu durdurmaya çalışan kişinin ise "Hey Mike! Kes şunu" diye bağırdığı duyuluyor. Olayları video kaydına alan kişi "Oğlum Mike Tyson tarafından dövüldü. Evet, kafayı yedi. Sadece imza istiyordu. Ne olduğunu anlamadık" ifadelerini kullandı.
Eski ağır sıklet dünya şampiyonuna yakın kaynaklar, yolcunun sarhoş olduğunu ve Tyson'ı kışkırtmaya çalıştığını belirtti. Görgü tanıkları, olayın ardından Mike Tyson'ın uçaktan indiğini ifade etti. Yumruklanan ve yüzü kanlar içinde kalan yolcu tedavi altına alındıktan sonrapolis tarafından ifadesine başvuruldu.