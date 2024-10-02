Twente-Fenerbahçe maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında yarın deplasmanda Hollanda'nın Twente ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi.

Müsabakanın oynanacağı Twente Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, rakiplerinin güçlü yönleri olduğunu belirtti.

Takım halinde oynayan bir ekibe karşı mücadele edeceklerini dile getiren 61 yaşındaki teknik adam, "Rakibimizin güçlü yönleri olarak takım olmalarını söyleyebilirim. Takım halinde oynuyorlar. Bunun arkasındaki çalışmaları görüyorsunuz. İyi savunma yapıyorlar, önde baskıda başarılılar. Geri çekilip kompakt oynamayı biliyorlar. Tipik bir Hollanda takımı gibi oynamaktan keyif alıyorlar. Kontra ataklarda da etkililer. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Pazar gününden beri bu maç için hazırlanıyoruz. Taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe'ye gelmekten hiç pişmanlık duymadığını anlatan Mourinho, şöyle devam etti:

"Diğer çalıştığım kulüpleri buradan yüksek platform olarak ayırmam. Her kulübün hedefleri vardır. Kulübe geldiğinizde onların projelerini sahiplenirsiniz. İspanya'yı Real Madrid ile kazanmakla Fenerbahçe ile Türkiye'de şampiyonluk yaşamak arasında bir fark yok. Türk futbolunda hala öğrenmeye çalıştığım şeyler var. Buraya gelme kararımdan hiç pişman değilim."

Hala 20 sene önceki başarı açlığını taşıdığını ifade eden Mourinho, şöyle devam etti:

"20 yıl önce Porto ile Şampiyonlar Ligi kazanmıştım ama 2 yıl önce de Roma ile Konferans Ligi kazandım. Ondan 1 yıl önce de Avrupa Ligi'ni kaybetmiştim finalde ama nasıl kaybettiğimi daha önce söyledim. 20 sene önceki hırslarım hala var. Fenerbahçe hırsları olan bir kulüp ama burada hedeflerine ulaşmak için içinde bulunduğunuz durumlar çok zor. Türk insanı ne demek istediğimi anlıyor. Ben hala aynı şeyleri hissediyorum, hala sarı kart görüyorum. Dış görünüşüm dışında çok değişen bir şey yok. Fenerbahçe turnuvaları kazanmak istiyor. Ligde iyi takımlar var, zor şartlar var ama bu şartları konuşması gereken kişi ben değilim, onlar daha iyi biliyor. Avrupa Ligi'nde seviyesi yüksek takımlar var. İyi ve kötü şeyler var. İyilerden biri Şampiyonlar Ligi'nden artık takım gelmiyor. Takım isimlerine bakınca zor ve potansiyelli takımlar var. İlk etabı geçmeyi umuyoruz. 2. etaba geçince 3. etabı düşünmeye başlarız. Yeni formatı bilmiyoruz, kaç puan toplamamız gerektiğini bilmiyoruz. 7 maç var ve bunlardan puan almamız lazım, umarım yarından başlayarak bunu yaparız."

Mourinho, Avrupa Ligi'ni hakem kararlarıyla kaybettiğini ifade ettiği maçtaki hakemin yarınki mücadeleye VAR hakemi olarak atanmasına ilişkin bir soruya ise "Bunun normal bir atama olduğunu düşünüyorum. Benim için problem yok. Dürüstlüklerine inanıyorum. O gün finali yönetirken kötü günlerindeydiler. Takım, taraftarlar, teknik heyet ve futbolcular için tarihi etkileyen kararlar verdiler ama dürüstlüklerine inanıyorum. Onlar finali yönetirken kötü günlerindeydi. Tarihi etkileyen karar verdiler ama dürüstlüklerine inanıyorum, yarın ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda takımlarına karşı oynamanın zorluğuna da değinen Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hollanda takımlarına karşı kazanıyorum, geçmişte kazandım çünkü iyi takımları çalıştırıyordum. Real Madrid ile Ajax'a karşı 4 kere oynamıştım ve burada zaten kazanmanız normal. Benimle bir ilgisi yok çünkü bunu beklersiniz. Eşleşmelerimde bir tane Ajax-Real Madrid maçı kolaydı bir de Manchester United-Ajax finali kolaydı, onun dışında hepsi zordu. Yarın da zor olacak diye düşünüyorum. Ben kazanmaktan hoşlanıyorum, kaybetmekten hoşlanmıyorum. Hollanda takımları her zaman zor ve organizeler. Teknik anlamda üst düzey ve kaliteliler. Özellikle evlerinde oynadıklarında. Bu sene hem Twente hem AZ ile eşleştik ve ikisiyle de deplasmanda oynayacağız. Bunun için 'mutlu musunuz' diye sorarsanız hayır değilim."

Oosterwolde: "Twente iyi bir takım"

Sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, karşılaşacakları Twente'nin çok iyi bir takım olduğunu ifade etti.

Ülkesine geldiği için mutlu olduğunu aktaran genç oyuncu, "Eski yuvama döndüm. Geçen yıl da dönmüştüm, benim için güzel bir hatıra olmuştu. Enteresan bir maç olacak. 2 takım da çok iyi. Twente, Manchester United'a karşı iyi iş çıkardı. Biz de çok iyiyiz. Yeni bir teknik adamımız var ve takımın üzerinde önemli etkisi var. Geçen yıl da aynısını yapmak zorundaydım. Tabii hoş bir duygu değil ama artık Fenerbahçeliyim ve burada başarı göstermek zorundayım. Profesyonel davranmamız gerekiyor." diye konuştu.

Mourinho ile çalışmanın kendisi için onur olduğunu aktaran 23 yaşındaki oyuncu, "Kendisi benim 3. teknik direktörüm. Kendisinin belli bir karizması var. Çok da başarıları var. Ondan daha fazla bilgi almak demek istemiyorum ama söylediklerini daha ciddiye alıyorsunuz. Zaaflarımızı geliştirmemize yardımcı oluyor. Futbola ayrı bir bakış açısı var." şeklinde görüş beli

Türk futbolunu "değişik" olarak niteleyen Oosterwolde, "Sadece futbol değil futbol dışında da ülkede çok şey oluyor. Bunlara alışmanız, kabullenmeniz ve adapte olmanız gerekiyor. Türkiye'den çıkarken bunu da deneyim olarak götürmeniz gerekiyor. Tüm kariyerimde sol bek oynadım ve stoperin solunda oynadım. İkisinde de iyi oynayabiliyorum. Hocanın şu anda sol kanatta bana ihtiyacı var. Geçen sene defansın solunda oynadım. Birçok Avrupa kulübü benimle ilgilendi, çok iyi bir sezon oynadığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda ilk 8'de olmayı hedeflediklerini aktaran Oosterwolde, teknik direktör Jose Mourinho'nun çok şakacı ve futbol dışında da çok iyi bir insan olduğunu da sözlerine ekledi.