Tüyler diken diken! Türkiye-Galler maçında görsel şölen
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A Milli Takımımızın EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Galler ile kozlarını paylaşacağı maçta tribünlerde görsel şölen yaşandı.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile Samsun'da karşı karşıya geldi.
TÜYLER DİKEN DİKEN
Mücadelenin başlamasına sayılı dakikalar kala tribünlerde dikkat çeken görüntüler ekrana geldi.
STEFAN KUNTZ'UN 18'İNCİ SINAVI
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 18. maçını Galler karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.
İşte o kareler;
Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023