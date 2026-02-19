Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nottingham Forest, 3-0 kazandı.

MERT MÜLDÜR'ÜN KAFA VURUŞU İSABETLİ OLMADI

19. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına Asensio geçti. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Mert Müldür kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

NOTTINGHAM ÖNE GEÇTİ

21. dakikada Nottingham Forest öne geçti. Orta sahada topu kapan Murillo, Anderson'la paslaşıp ceza yayı önüne geldi. Oosterwolde'den sıyrılan bu futbolcunun uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak Ederson'un solundan köşeye gitti.

EDERSON'DAN GEÇİT YOK

28. dakikada Nottingham Forest etkili geldi. Odoi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hutchinson, terk kanatan ceza sahasına giren Gibbs-White'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Ederson iyi yer tutarak gole izin vermedi.

KADIKÖY'DE FARK İKİYE ÇIKTI

43. dakikada İngiliz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Anderson ön direğe ortaladı. Igor Jesus, Gibbs-White'ın kafayla arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlara gönderdi.

KONUK EKİP İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

50. dakikada skor 3-0 oldu. Hutchinson'ın kaptığı topta topla buluşan Igor Jesus, solunda bomboş kalan Gibs-White'ı gördü. Gibs-White topu Ederson'un bacaklarının arasından ağlarla buluşturdu.

FENERBAHÇE TUR ŞANSINI MUCİZELERE BIRAKTI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Nottingham Forest kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak. Sarı-lacivertlilere tur atlamak için en az 4 gollü galibiyet gerekecek. Fenerbahçe'nin 3 farklı galibiyeti halinde rövanş karşılaşması uzatmalara gidecek.