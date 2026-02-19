Haberler

Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti

Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 kaybetti. Mücadelenin rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.
  • Fenerbahçe'nin tur atlaması için rövanş maçında en az 4 farklı galibiyet gerekiyor.
  • Rövanş maçı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nottingham Forest, 3-0 kazandı.

MERT MÜLDÜR'ÜN KAFA VURUŞU İSABETLİ OLMADI

19. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına Asensio geçti. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Mert Müldür kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

NOTTINGHAM ÖNE GEÇTİ

21. dakikada Nottingham Forest öne geçti. Orta sahada topu kapan Murillo, Anderson'la paslaşıp ceza yayı önüne geldi. Oosterwolde'den sıyrılan bu futbolcunun uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak Ederson'un solundan köşeye gitti.

Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti

EDERSON'DAN GEÇİT YOK

28. dakikada Nottingham Forest etkili geldi. Odoi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hutchinson, terk kanatan ceza sahasına giren Gibbs-White'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Ederson iyi yer tutarak gole izin vermedi.

KADIKÖY'DE FARK İKİYE ÇIKTI

43. dakikada İngiliz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Anderson ön direğe ortaladı. Igor Jesus, Gibbs-White'ın kafayla arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti

KONUK EKİP İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

50. dakikada skor 3-0 oldu. Hutchinson'ın kaptığı topta topla buluşan Igor Jesus, solunda bomboş kalan Gibs-White'ı gördü. Gibs-White topu Ederson'un bacaklarının arasından ağlarla buluşturdu.

FENERBAHÇE TUR ŞANSINI MUCİZELERE BIRAKTI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Nottingham Forest kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak. Sarı-lacivertlilere tur atlamak için en az 4 gollü galibiyet gerekecek. Fenerbahçe'nin 3 farklı galibiyeti halinde rövanş karşılaşması uzatmalara gidecek.

Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Köyferans takımı işte. Bir de Juventus tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Beş atmak o kadar da maharet değil demeleri yok mu? Sen kendi liginde düşme hattında olan takıma kendi evinde üç tane yiyorsun. Hi. utanmadan gelip kendini Cimbomla kıyaslıyorsun. Kıyas için Galatasaray siz fazla ağır gelir.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBehlül Ben:

Federasyonbahçe küçük Emrah modunda buda mı penaltı değil abi diye, bizim ligde yabancı hakemler olsa federasyonbahce küme düşer.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Federasyonbahceyi bu gün sahura kaldırmayın onlar yiyip yattılar.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Eeeee,Türk hakem olmayınca beleş penaltı ve kırmızı kart jokeri olmuyor.O zaman buraya kadar....

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Şengezer:

Yapay Zeka Bile Veriyi Açıkladı 1 Türk Takımı En Erken 2091 de Şampiyonlar Ligi'nde Sadece Final Oynayabilir. Dersim Sporun Bütçesi 8 Milyon TL Fenerden Güzel Oynuyor

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu

Belediye başkanı korkuttu!
'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden

'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu

Eski devlet başkanın oğlu bahçıvanı vurdu
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber

Taraftarı kahreden haber
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu

Belediye başkanı korkuttu!
'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden

'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu