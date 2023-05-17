Kupayı bir Türk alacak! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu: Inter-Manchester City

İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalin adı Inter-Manchester City oldu. Yarı final rövanş maçında Real Madrid'i Bernardo Silva'nın 2 golü, Julian Alvarez'in sayısı ve Militao'nun kendi ağlarını bulmasıyla 4-0 mağlup eden Manchester City, finalde Inter'in rakibi oldu.