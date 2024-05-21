Türkiye, Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 12 sporcuyla temsil edilecek
Peru'da düzenlenecek olan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'den 8 kadın ve 12 sporcu mücadele edecek. Kadın milli takımı Konya'da, erkek milli takımı ise Gaziantep'te hazırlıklarını tamamlayarak Peru'ya gitti. Şampiyona 26 Mayıs'ta sona erecek.
Peru'da yarın başlayacak Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'den 8'i kadın 12 sporcu podyuma çıkacak.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'daki şampiyonada mücadele edecek kadın milli takımı Konya'da, erkek milli takımı ise Gaziantep'te hazırlıklarını tamamlayarak Peru'ya gitti.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek ay-yıldızlı sporcular şunlar:
Kadınlar
40 kilo: Fatma Sena Koçak, Şevval İnce
45 kilo: Aysu Bektaş
64 kilo: Tuba Nur Koz, Yezda Akar
76 kilo: Hilal Gök, Zeynep Nur Pehlivan
81 kilo: Berranur Apaydın
Erkekler
55 kilo: Ramazan Efe Yılmaz
96 kilo: Emre Kartal
???????102 kilo: Ömer Gürmeriç
+102 kilo: Arda Bıyık
Organizasyon 26 Mayıs'ta sona erecek.