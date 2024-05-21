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Türkiye, Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 12 sporcuyla temsil edilecek

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Peru'da düzenlenecek olan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'den 8 kadın ve 12 sporcu mücadele edecek. Kadın milli takımı Konya'da, erkek milli takımı ise Gaziantep'te hazırlıklarını tamamlayarak Peru'ya gitti. Şampiyona 26 Mayıs'ta sona erecek.

Peru'da yarın başlayacak Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'den 8'i kadın 12 sporcu podyuma çıkacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'daki şampiyonada mücadele edecek kadın milli takımı Konya'da, erkek milli takımı ise Gaziantep'te hazırlıklarını tamamlayarak Peru'ya gitti.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek ay-yıldızlı sporcular şunlar:

Kadınlar

40 kilo: Fatma Sena Koçak, Şevval İnce

45 kilo: Aysu Bektaş

64 kilo: Tuba Nur Koz, Yezda Akar

76 kilo: Hilal Gök, Zeynep Nur Pehlivan

81 kilo: Berranur Apaydın

Erkekler

55 kilo: Ramazan Efe Yılmaz

96 kilo: Emre Kartal

???????102 kilo: Ömer Gürmeriç

+102 kilo: Arda Bıyık

Organizasyon 26 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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