Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağıyor: Hayat ucuz değil mi? - Haberler

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Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağıyor: Hayat ucuz değil mi?

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, sosyal medya hesabından Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyasladı. Almanya'daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek, "Hayat ucuz değil mi?" paylaşımı yapan Dursun'a tepki yağdı.

Kişisel sosyal medya hesabından market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun gündeme damga vurdu. Beşiktaş ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Almanya'daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek gönderme yaptı.

Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağıyor: Hayat ucuz değil mi?

"HAYAT NE KADAR UCUZ DEĞİL Mİ?

Bir dönem Survivor'da da yarışan Ahmet Dursun market paylaşımına, "Salatalık 2.99 Euro 50 TL, domates 4.49 Euro 72 TL, cherry domates 7.99 Euro 127 TL. Almanya'da hayat ne kadar ucuz değil mi?" notunu düştü. Dursun'un bu paylaşımı hem ana akım medyada hem de sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağıyor: Hayat ucuz değil mi?

Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağıyor: Hayat ucuz değil mi?

Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağıyor: Hayat ucuz değil mi?

Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağıyor: Hayat ucuz değil mi?

Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağıyor: Hayat ucuz değil mi?

Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağıyor: Hayat ucuz değil mi?

Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağıyor: Hayat ucuz değil mi?

Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağıyor: Hayat ucuz değil mi?

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Ahmet Dursun, Beşiktaş, Almanya, Türkiye, Domates, Market, Magazin, Spor, Haberler

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Yorumlar (16)

Çınar Saraç:

Almanya’daki Euro’yu TL ye çevirip konuşuyorsan şöyle konuş , Almanya’daki 20 bin TL maaş alıyor Türkiye’deki 4250 , konu kapandı

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ferfer:

bu kadar basit hesabı yapamayan adamlar oy kullanıyor bu ülkede varın siz hesap edin

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Mehmet Ali Varol:

Rahmetli Kamer Genç in soyleyemedigi tekerleme gibi "anlayana saz sinek davul zurna" adam o karsilastirmayi yaparken Avrupa ucuz demk istemiyor bence aldigin birime gore arada bir fark yok avrupa ne kadar ucuz yada pahali ise Turkiye de o kadar ucuz yada pahali diyor.

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