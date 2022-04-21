Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağıyor: Hayat ucuz değil mi?

Kişisel sosyal medya hesabından market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun gündeme damga vurdu. Beşiktaş ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Almanya'daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek gönderme yaptı.

"HAYAT NE KADAR UCUZ DEĞİL Mİ?

Bir dönem Survivor'da da yarışan Ahmet Dursun market paylaşımına, "Salatalık 2.99 Euro 50 TL, domates 4.49 Euro 72 TL, cherry domates 7.99 Euro 127 TL. Almanya'da hayat ne kadar ucuz değil mi?" notunu düştü. Dursun'un bu paylaşımı hem ana akım medyada hem de sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: