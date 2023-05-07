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Türkiye, Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ikinci oldu

Türkiye, Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ikinci oldu

Spor Haberleri

Türkiye, Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda genel klasmanda ikinci sırada yer aldı.

Türkiye, Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda genel klasmanda ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Azerbaycan'ın Göygöl kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde milliler 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Ümit milliler, böylece toplamda 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla ülke sıralamasında ikinciliği elde etti.

Organizasyonun son gününde kadınlar 63 kiloda Sinem Oruç, 70 kiloda Tuana Gülenay altın madalyaya uzandı. Erkekler 81 kiloda Emir Selim Arı, 90 kiloda Atilla Dinç gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 57 kiloda Hilal Akyıldız ve +70 kiloda Hayrun Nisa Ardıç ile erkekler 73 kiloda Yunus Yazgan üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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