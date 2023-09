Türkiye Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'ndan Madalyalarla Dönecek

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, İtalya'da düzenlenecek Down Sendrumlular Avrupa Şampiyonası'ndan bütün takımlarıyla madalya kazanarak döneceklerine inandığını söyledi.

Aydın, Padova kentinde 3 Eylül'de başlayacak down sendromlu sporcuların mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası'nı AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye genelinde otizmli, mental ve down sendromlu çocuklara spor yaptırdıklarını belirten Aydın, "Avrupa şampiyonasına basketbol, futsal, atletizm, yüzme, judo ve masa tenisi milli takımlarımızla 55 kişilik bir kafileyle katılıyoruz. Yoğun bir çalışma programından geçtik. Yıllar önce evlere kapatılan, 'Hiçbir şey olamaz.' denilen bu çocuklar, son 20 yılda devletimizin kucak açmasıyla spor sahalarına girdiler." diye konuştu.

Artık uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanan down sendromlu çocukların herkese örnek olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"İtalya'da yapılan önceki şampiyonada Futsal Milli Takımı'mız Avrupa şampiyonu, basketbol takımımız Avrupa ikincisi, judo sporcularımız da Avrupa şampiyonu oldular. Yani imkanlar verildikçe aslında bu çocukların bizden bir farkı olmadığını, eğitim ve biraz da özveri gerektiğini bilelim. Federasyon olarak biz gönüllü bir ordu ile çalışıyoruz. Bütün antrenörlerimiz, psikologlar, fizyoterapistler, idareciler herkes gönüllü. Çünkü özel sporcular başka bir dünya. Onları severseniz başarılı olursunuz. Onun için özel sporcular son yıllarda Türkiye'nin parlayan yıldızı, dünyanın da yükselen yıldızı olmuşsa, gönüllü ordusuyla çalışmamızdan dolayıdır."

Aydın, sporcularının morallerinin de yüksek olduğunu belirterek, "Avrupa Şampiyonası'na bütün takımlarda iddialı gidiyoruz. İnşallah futsal takımımız tekrar Avrupa şampiyonu olacak. Basketbol takımımız daha önce ikinci olmuştu, inşallah bu kez birincilik getireceğiz. Bütün takımlarda inşallah madalya alarak geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Dünyada ikinci defa yapılacak bir şampiyonanın ev sahibi olacağız"

Down sendromluların en önemli spor organizasyonu kabul edilen Trisome Oyunları'na 2024'te Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını hatırlatan Aydın, "Trisome Oyunları dünyada ilk kez İtalya'da yapıldı, ikincisi ise Türkiye'de düzenlenecek. Dünyanın her ülkesinden bin 500'e yakın down sendromlu sporcuyu burada ağırlayacağız. 2024'te Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde inşallah dünyada ikinci defa yapılacak bir şampiyonanın ev sahibi olacağız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü çalışmalarımız, onun bir alt yapısı gibi. İnşallah 2024'te de Türkiye'ye çok güzel madalyalar kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çocukların normal insanlardan fazla bir farkının olmadığını anlatmak istediklerini vurgulayan Aydın, "İşte kıyasıya maç yapıyorlar. Hatta bir istekleri var; Cumhurbaşkanı'mızla basketbol oynamak istiyorlar. Ben de onlara, 'İnşallah orada kupayı alacaksınız, o kupayla Cumhurbaşkanı'mıza gideceğiz ve maç da yapacağız.' diye söz verdim." şeklinde konuştu.

Türkiye'de en fazla kulübü olan federasyon olduklarını da kaydeden Aydın, "81 ilde bütün engellilere dokunan bir federasyonuz ve her yerde gönüllülerle çalışıyoruz. Masa tenisinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na bir sene kala tarihimizde ilk kez Ebru Acer ile Paris'e kota aldık. Böyle tarihi bir başarıyı da yakaladık." dedi.

"Ülkemizde engelli sporcular altın çağını yaşıyor"

Down sendromlu çocukların bembeyaz bir kağıt gibi dünyaya geldiklerini, bembeyaz bir kağıt gibi de gittiklerini aktaran Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların şampiyonalarında bir olay çıkmaz. Birbirlerine sarılırlar. Fair play çok yüksektir. Onun için 2024'te de Türkiye bizi izlesin. Cumhurbaşkanı'mızın bütün engellilere ve yaşlılara ayrı bir duyarlılığı var. Özellikle down sendromlu çocukları götürdüğümüz zaman, onlara sarılır, tek tek hepsiyle kucaklaşır. Trisome Oyunları'nı almamızda da en büyük desteği Cumhurbaşkanı'mız sağlamıştır. İnşallah misafirlerimizi birlikte karşılayacağız, açılışı da birlikte yapacağız."

Bir ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının ölçümünün engellilere verilen değerlerle yapıldığını dile getiren Aydın, "Artık ülkemizde engelli sporcular altın çağını yaşıyor. Avrupa Şampiyonası, şu an Trisome Oyunları'nın ön hazırlığı. Orada alacağımız kupalar ve madalyalarla, Antalya'ya gelecek sporculara da bir gözdağı vereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.