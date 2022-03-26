Türkiye'nin konuştuğu hoca! Finalde Fenerbahçe'den kupayı alınca hıçkıra hıçkıra ağladı: Teşekkürler anne

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu. Mersin ekibi tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.

DUYGUSAL ANLAR

Fenerbahçe Safiport'u mağlup ederek şampiyon olan ÇBK Mersin Başantrenörü Aziz Akkaya maç sonunda Tivibu Spor'a verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Akkaya, "Anneme çok teşekkür ediyorum, aileme çok teşekkür ediyorum" diyebildi. Akkaya'nın duygusal anları sporseverlerin yüreğine dokundu.

TOPARLANIP DEMEÇ VERDİ

Aziz Akkaya kupa töreninden sonra kendisini toparlayıp yaşadığı duygusal anların sebebini anlattı. Akkaya, "Aileme teşekkür ediyorum çünkü, antrenörlüğü bırakmaya karar vermiştim. Ama ablam, ağabeyim çok destek oldu. Buraya gelmeme ikna ettiler, izin verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum, destek oldu ve bana inandı. Çok iyi bir takımla final oynadık. Çok rahat kazandık, takımımı tebrik ediyorum. İnanılmaz oynadılar. Bu birinci kupa. Önümüzde Avrupa var. Onu da almak istiyoruz. Mersin'e teşekkür ediyoruz. İki kupayı da alıp kadın basketbolunu yukarıya taşımak istiyoruz" dedi.

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