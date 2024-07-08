Türkiye'nin ilk paralimpik olimpiyat madalyalı sporcusu Korhan Yamaç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor

Paris'te, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek ' Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan, Türkiye'nin ilk paralimpik olimpiyat madalyalı milli sporcusu Korhan Yamaç, "Gerek tabancada, gerek tüfekte iddialıyız ve oldukça iyi çalışıyoruz. Sporda bildiğiniz gibi elit sporcular iyi çalışırlar fakat o gün biraz da şansın yardımı olursa Paris'te bayrağımızı tekrar 1'incilik kürsüsünde dalgalandıracağız" dedi.

İspanya'nın Granada kentinde 30 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 25 M Tabanca Erkekler (P3) SH1 kategorisinde elde ettiği 7 puanla 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotasının sahibi olan milli atıcı Korhan Yamaç, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Atıcılığa 1985 senesinde başladığını aktaran Korhan Yamaç, "Şu anda 39'uncu yılımdayım. Türk spor tarihinin ilk paralimpik madalyası sahibiyim. Atina 2004'te altın ve bronz madalya alarak bu başarıyı elde ettim. Paralimpik oyunlarında ülkemizin hem ilk hem de birbirinden farklı renkteki 3 madalyasını kazandırdım. Uluslararası yarışmalarda ülkeme 56 madalya kazandırdım. Avrupa, dünya, olimpiyatlar ve paralimpik oyunları da dahil. 39 yıllık süreçte 5 olimpiyata katıldım. Şimdi Paris için yeni kotamı aldım. Bu da paralimpik oyunlarında 6'ncı kotam ki bu üst üste girilen ekstra bir rekor olacak. Ülkemi ve bayrağımı temsil etmek benim için her zaman ilk öncelikti ve hep bunun için uğraştım" diye konuştu.

"ATICILIĞA TEKRAR DÖNDÜM VE PARİS KOTASINI ALDIM"

1995 yılında bir operasyon esnasında mayına basarak sağ ayağını kaybederek gazi olduğunu ifade eden Yamaç, şunları kaydetti:

"2004 yılında kendi isteğimle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldum. Daha öncesinde 2002 senesinde rahmetli babamla birlikte Bedensel Engelliler Federasyonu'nda 'atıcılık' branşını açtık. O günden bu yana engelli atıcılık spor kariyerime devam ediyorum. 2-3 sene önce bir yarışma esnasında eşimi kaybettim. Yarışmadan apar topar döndüm. Peşinden 1 sene sonra beni atıcılığa başlatan babamı kaybettim. Aynı zamanda benim antrenörümdü. 2 yıldır atıştan uzaktaydım. Atışı bırakmış gibi bir şeydim. Şimdi geri döndüm ve döndüğüm ilk yarışlarda Paris kotasını almış oldum."

"TÜRKİYE OLARAK DÜNYADA SÖZ SAHİBİYİZ"

Türkiye'nin engelli atıcılıkta dünyada söz sahibi ülkelerden biri olduğunun altını çizen Yamaç, "Ciddi rakiplerimiz de var. Ruslar, Çinliler, ABD'liler ve Almanlar; bunlar ciddi rakiplerimiz. Fakat bizler de oldukça iyi çalışıyoruz. Gerek tabancada, gerek tüfekte iddialıyız. Benim 3 paralimpik madalyam var; altın, gümüş ve bronz. Diğer arkadaşlarımızın önemli başarıları var. Ayşegül Pehlivanlar'ın bir 2'ncilik bir de 3'üncülüğü var. Milli sporcumuz Cevat Karagöl'ün dünya şampiyonluğu var. Yine milli sporcu Çağla Baş arkadaşımızın dünya 2'nciliği var. Ekibimiz çok güçlü. Sporda bildiğiniz gibi elit sporcular iyi çalışırlar fakat o gün biraz da şansın yardımı olursa Paris'te bayrağımızı tekrar 1'incilik kürsüsünde dalgalandıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

KADRİ AKGÜN: PARİS'TE EN AZ 3 MADALYA BEKLİYORUZ

Pandemi dolayısıyla Paris Oyunları'nın hazırlık aşamasına 1 yıl geç başladıklarını belirten Bedensel Engelli Para Atıcılar Teknik Direktörü Kadri Akgün, "2021 yılından itibaren çalışmaya başladık. O günden bugüne yoğun tempo içerisinde kota kovaladık. Şimdiye kadar 7 sporcumuz kota aldı. Kota serüvenimiz bitti artık. Bu 7 sporcumuzdan 4'ü tabanca branşından, 3'ü de tüfek branşından. 7 sporcumuzun 7'sinden de de final bekliyoruz. Yani bu sporcuların hepsi final oynayabilecek sporcular. Tokyo'da da 6 final almıştık. 1 madalya kazanmıştık. Orada gümüşte kalmıştık en son. Bu sefer Paris'te madalyalar ve en azından rengi de altın olmak kaydıyla yarışacağız. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çünkü son 2-3 yılın dünya şampiyonaları ve Avrupa şampiyonu olan sporcularımız 1'inciler ve 2'nciler bizden çıkıyor. Özellikle bayanlar tabancalıda iddialıyız. Paris'te en az 3 madalya bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.