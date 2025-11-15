Türkiye Muaythai Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda 3 Altınla Zirveye Yerleşti

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3 altın, 1'er gümüş ve bronz madalya kazanarak takım klasmanında zirvede yer alan Muaythai Milli Takımı, yurda döndü.

Riyad'dan dönen milli sporcular, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Türkiye, muaythai müsabakalarında milli sporcular Gülistan Turan, Kübra Kocakuş ve Bediha Tacyıldız Şahin ile altın, Mehmet Ali Meriç ile gümüş, Sercan Koç ile de bronz madalya elde etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Hasan Siret Albayrak, havalimanında yaptığı açıklamada, organizasyona dair övgü dolu sözler kullanarak, "Federasyon olarak 8 sporcu ile oyunlara katıldık. Sporcularımızın 5'i kürsü başarısı gösterdi. 3 altın, 1'er gümüş ve bronz madalya alarak organizasyonu takım klasmanında zirvede tamamladık. Bize her konuda destek veren Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, tribünlerde bize destek veren Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, coşkusuyla bizi yalnız bırakmayan bakanlık personellerimize teşekkür ederim. Milli sporcularımız tarih yazdı. Çok büyük bir başarı elde ettiler ve takım olarak zirvede yer aldılar." diye konuştu.

Federasyon Başkan Vekili Korkmaz Atalay ise Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın milli takım için harikulade geçtiğini belirterek, "21 ülkenin katıldığı organizasyonda muaythai branşında Türkiye şampiyon olarak yerini aldı. Milli takımımız bizleri gururlandırdı. Tam destek vardı. Bakanlığımız, yetkililer bizlere çok yardımcı oldu. Federasyon başkanımız Hasan Yıldız, gece gündüz demeden psiko-sosyal noktada motive ederek, onlara antrenörlük geçmişinden tecrübelerini yansıttı. Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muaythai Millli Takımı Teknik Direktörü Yasin Urlu, organizasyona iki kamp dönemiyle hazırlandıklarını vurgulayarak, "Kampın meyvelerini de topladık. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. İnşallah Türk muaythaisi hak ettiği yerlere ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Ömer Uğur da organizasyonun çok iyi geçtiğinin altını çizerek, "Bakanlığımız da çok iyi organize olmuştu. En iyi sporcularla gittik. Daha önce dünya ve Avrupa'da derece yapan sporcularla gittik. 3 altın, 1'er gümüş ve bronz madalyayla döndük. Çok mutluyuz, gururluyuz." şeklinde konuştu.

Oyunlarda 50-55 kiloda altın madalyanın sahibi olan Gülistan Turan, organizasyona ilk kez katıldığını anımsatarak, "Çok güzel maçlar çıkardık. Fiziğime ve boyuma göre çok iyi maçlar yaptım. Çabuk adapte oldum ve üstünlükle rakiplerimi yendim. Eze eze kazandık. Güzel organizasyondu, ülkemize şampiyonluk getirdiğim için mutluyum." dedi.

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan bir başka milli sporcu Kübra Kocakuş ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim için güzel sonuçlar aldığımız bir organizasyondu. Tek başımıza elde ettiğimiz bir başarı değil. Üzerimizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına çok mutluyum."

İranlı Fatemeh Hosseinikahaki'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan Bediha Tacyıldız Şahin de "Güzel hazırlandık. Takım halinde şampiyon olduk. Çok mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize armağan olsun." dedi.

Gümüş madalyaya uzanan ay-yıldızlı sporcu Mehmet Ali Meriç, "İkinci olmanın üzüntüsü var. Her şey çok güzeldi. Gelecek turnuvalarda umarım bu ikinciliği birincilik olarak değiştireceğiz." diye konuştu.

Organizasyonda üçüncü olarak bronz madalya elde eden Sercan Koç, "Gelecek sefere altınla döneceğimin sözünü veriyorum. İslami Dayanışma Oyunları, olimpiyatların yarısı. Takım halinde birinci olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.