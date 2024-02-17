Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük'te Son Buldu

Karabük'ün ev sahipliğini yaptığı Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nda müsabakalar sona erdi.

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada 12 il, 68 kulüp ve 930 sporcu yer aldı. Şampiyonaya 12 il, 68 kulüp ve 930 sporcu katılım gösterdi. İzleyiciler ve antrenörler mücadelenin heyecanına kayıtsız kalamadı.

Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nda minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakalar gerçekleşti. Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde kyokushin branşı vuruşlu ve vuruşsuz karate olmak üzere iki dalda yapılırken, Karabük'te yapılan organizasyon sporseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Karabük'te 14 Şubat'ta başlayan şampiyona sona ererken dereceye giren sporcuların mayıs ayında İspanya'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonasına katılacakları dile getirildi. - KARABÜK