Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, Avrupa Şampiyonası'nda alınan sonuçlardan memnun Açıklaması - Haberler

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda alınan sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varese kentinde düzenlenen organizasyonda, Türkiye Genç Kürek Milli Takımı, dört tek ve iki çifte kategorilerinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, gençlere duydukları inancın meyvelerini almaya başladıklarını belirtti.

Dünya Şampiyonası ve olimpiyat yolunda koydukları hedefe doğru ilerlediklerini vurgulayan Ertürk, şunları kaydetti:

"Gençlere inancımızın bizleri başarıya götüreceğini defalarca söyledik. Bu başarılar aslında daha başlangıç. Üç ekiple katıldığımız Avrupa Şampiyonası'ndan iki altınla dönmek gurur verici olduğu kadar ilerisi içinde önemli sinyaller içeriyor. Kanının son damlasına kadar mücadele eden ve altın madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Milli takımımız, her kategoride ve klasmanda, bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak için aralıksız çalışmaya devam edecek."