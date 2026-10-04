Türkiye Kadın Görme Engelliler Futbol Takımı, ikinci maçında NPT'yi 2-0 yendi

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Türkiye, kadınlar görme engelliler futbolunda İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında NPT'yi (Tarafsız statüdeki para sporculardan oluşan takım) 2-0 yendi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde NPT ile karşılaştı.

Milli takım, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvada ikinci galibiyetini aldı.

Türkiye, üçüncü maçında yarın saat 11.30'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA