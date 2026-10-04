Haberler

Türkiye Kadın Görme Engelliler Futbol Takımı, ikinci maçında NPT'yi 2-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında NPT'yi 2-0 yendi. Bu sonuçla turnuvadaki ikinci galibiyetini alan milliler, yarın saat 11.30'da Avusturya ile karşılaşacak.

Türkiye, kadınlar görme engelliler futbolunda İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında NPT'yi (Tarafsız statüdeki para sporculardan oluşan takım) 2-0 yendi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde NPT ile karşılaştı.

Milli takım, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvada ikinci galibiyetini aldı.

Türkiye, üçüncü maçında yarın saat 11.30'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Tiyatrocu Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu

Selçuk Yöntem'in acı günü! Yakın arkadaşını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler

Süper Lig ertelenecek mi? Türk futbolunda sıcak saatler
Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralı var
TEKNOFEST Güneydoğu'da son gün coşkusu! Türk Yıldızları son kez semaları süsleyecek

TEKNOFEST Güneydoğu'da kapanış coşkusu! Semaları son kez süsleyecekler
İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali

İbrahim Tatlıses'in torunları büyüdü! İşte son halleri
Felsefenin öncü ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye doğum gününde hüzünlü veda

Felsefenin öncü ismi Kuçuradi'ye veda
Nazilli'de alkollü sürücü, ekiplerin müdahale ettiği kaza yerine daldı! 1'i ağır 12 yaralı

Ekipler kaza yerindeyken daldı! Sürücü alkollü çıktı: 12 yaralı
Mağaza önünde muştalı saldırı! 7 kişi 1 genci aralarına alıp dehşeti yaşattı, korkunç anlar kamerada

Mağaza önünde muştalı dehşet kamerada! 7'si birden saldırdı