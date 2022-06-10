Türkiye ile Lüksemburg 8. randevuda - Haberler

Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 8. kez karşı karşıya gelecek.

Lüksemburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 müsabakadan 6'sını Türkiye, birini Lüksemburg kazandı.

İkisi resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 5'i Lüksemburg sınırları içinde yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 13 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi.

Milli takım son 6 maçı kazandı

Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 6 karşılaşmadan galip ayrıldı.

İlk kez 1972 yılında karşılaşan ekipler, son maçlarını ise 2015'te Lüksemburg'da oynadı. Tarafların son mücadelesi olan 31 Mart 2015'te, Josy Barthel Stadı'nda yapılan özel maçı teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Mevlüt Erdinç ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.

-Maçlar

Türkiye ile Lüksemburg arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar

şöyle: