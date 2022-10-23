Türkiye, Galatasaray maçındaki kırmızı kart pozisyonunu konuşuyor! Ali Palabıyık'a tepkiler çığ gibi

Galatasaray-Alanyaspor maçının 31. dakikasında sarı-kırmızılı futbolcu Sacha Boey kırmızı kart gördü. Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda orta sahada rakibini çeken Boey'in kırmızı kart görmesi sonrası Galatasaray taraftarı adeta çıldırdı. Maçın hakemi Ali Palabıyık'a tribünlerden sert tepkiler yükselirken, sosyal medyada da ağır eleştirilerde bulunuldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. 22 dakikada durumu 2-0'a getiren sarı-kırmızılılar, kırmızı kartla büyük şok yaşadı.

DİREKT KIRMIZI ÇIKTI

Mücadelenin 31. dakikasında Sacha Boey rakip yarı sahada kaptırdığı topa yetişmek isterken, rakibini çekti. Muslera'nın da kalesinde olmadığı ve orta sahaya yakın olduğu pozisyonda hakem Ali Palabıyık, Sacha Boey'e direkt kırmızı kart verdi.

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

ALİ PALABIYIK'A BÜYÜK TEPKİ VAR

Kırmızı kart sonrası sarı-kırmızılı futbolcular Palabıyık'a itirazlarda bulundu. Tepki gösteren isimlerin başında gelen Muslera da sarı kartla cezalandırıldı. Sosyal medyada Ali Palabıyık, Galatasaray taraftarları tarafından adeta topa tutuldu. Deneyimli hakem hakkında yapılan paylaşımlar sonrası gündeme oturdu.