Türkiye Curling Süper Lig Şampiyonları Belli Oldu

Türkiye Curling Federasyonu 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları tamamlandı.

Erkeklerde Türkiye Curling Süper Lig şampiyonluk kupasını Çelebi Spor Kulübü, 2'nciliği Kuzey Yamacı Spor Kulübü, 3'üncülüğü ise ECO Spor Kulübü elde etti. Kadınlarda Türkiye Curling Süper Lig şampiyonluk kupasını ise Erzurum TEİAŞ Spor Kulübü, 2'nciliği Kuzey Yamacı Spor Kulübü, 3'üncülüğü ise Narman Spor Kulübü elde etti. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, hedeflerinin Avrupa ve Dünya kupalarında ülkemizi en iyi temsil edecek takımları ve sporcuların yetişmesine zemin hazırlamak olduğunu belirterek, " Müsabakalarda yer alarak başarılı sonuçlar elde eden takımlarımızı kutluyor, Lig boyunca mücadele eden tüm takımlarımıza teşekkür ederek bir sonraki sezon için başarılar diliyoruz." dedi. - ERZURUM